Prosegue il percorso di educazione civica “Cittadinanza e Costituzione”. Ad incontrare gli studenti delle quinte classi del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” sarà il Sostituto Procuratore Francesco Ponzetta che interverrà sul tema “Oltre le strategie elettorali: per una convivenza democratica deliberatamente educativa. Da individui a persone politiche responsabili e solidali, rispettose della dignità di ogni persona umana, aperta al dialogo e all’accoglienza delle diversità”. L’ incontro si terrà lunedì 20 febbraio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna del liceo.

Al termine della relazione del magistrato, sono previsti momenti di colloquio e di confronto, in cui gli studenti rivolgeranno le loro domande al Sostituto Procuratore Ponzetta, in presenza del Dirigente scolastico Giuseppina Princi, dei docenti del dipartimento di Storia e Filosofia con cui sono state concordate le tematiche di intervento, della professoressa Orsini, coordinatrice del progetto e della giornalista Daniela Gangemi che modererà l’incontro.

Il progetto pilota a livello nazionale è stato inserito tra le buone pratiche del MIUR, e sarà esteso, a partire dall’annualità 2017/2018, a tutte le scuole della Regione. Al termine del percorso, gli atti delle lezioni e le produzioni degli studenti, saranno inseriti in un volume che verrà successivamente pubblicato e distribuito in tutti gli istituti scolastici e le Procure d’Italia.

Il Sostituto Procuratore Francesco Ponzetta si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pavia. Nel 2009 è entrato in magistratura, dopo aver lavorato circa 10 anni presso il Dipartimento di diritto e procedura penale dell’Università di Pavia e aver conseguito il diploma di dottore di ricerca in procedura penale. Dal 2011 al 2015 ha lavorato presso la Procura di Palmi, occupandomi di usura, estorsioni, soggetti deboli e seguendo, fra l’altro, il procedimento riguardante la morte di Maria Concetta Cacciola, collaboratrice di giustizia rientrata in Rosarno e deceduta nell’estate del 2011. Dall’agosto del 2015 è a Reggio Calabria, dove dallo scorso mese di gennaio, è stato assegnato alla Direzione distrettuale antimafia.