Puzzi, XXIV appuntamento con la Sagra della Castagna
Sabato 4 novembre alle 18 a Puzzi la XXIV Sagra della Castagna organizzata dall'associazione culturale L'Agave: caldarroste, salsicce alla brace e gelato
01 Novembre 2017 - 16:20 | di Eva Curatola
Un sabato diverso. Un sabato all’insegna della castagna nella ridente frazione collinare di Puzzi.
In omaggio al frutto principe delle nostre montagne, l’Associazione Culturale “L’Agave” organizza la “XXIV Sagra della Castagna”.
La manifestazione si svolgerà a Puzzi sabato 4 novembre con inizio alle ore 18.
“Ormai siamo giunti -affermano i componenti dell’Associazione culturale L’Agave- alla ventiquattresima edizione. Per questa edizione, come per le manifestazioni precedenti, prevediamo un’adesione di massa. Attendiamo tantissime persone che saliranno a Puzzi per rendere onore al frutto della montagna ed assaggiarlo in tante varianti: dalle semplici caldarroste si passerà alle salsicce alla brace per poi concludere con il gelato alle castagne. Nel corso della serata avranno luogo anche delle premiazioni”.
Appuntamento, quindi, sabato sera a Puzzi per la XXIV edizione della Sagra della castagna!
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