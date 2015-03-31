Quando il jazz è ospite a casa

Sabato 4 aprile, presso la Gilda degli Artisti di Reggio Calabria, saranno ospiti il gruppo veneziano “Ophir“.

Il trio Ophir: da Venezia alla Calabria

Il progetto musicale “Ophir” nasce a Venezia ma non nasconde radici calabresi, loro infatti sono Jacopo Giacomoni (Sax Alto), Marco Centasso (Contrabbasso) e Raul Catalano (Batteria e Percussioni).

Il trio è nato nel 2013 all’interno del progetto Elettrofoscari dell’università di Cà Foscari di Venezia. Partendo da brani jazz conosciuti, il trio ha ampliato la sua offerta artistica fino a brani del tutto inediti in cui esprimere tutto il percorso di musica e improvvisazione che hanno percorso negli anni.

La Gilda degli Artisti e La Cena dei Reggini

La Gilda degli Artisti si conferma tappa fondamentale per l’arte sullo stretto. Con un’offerta che, oltre al consueto evento dal vivo, propone un seguito sul web grazie alla trasmissione cross-mediale “La Cena dei Reggini” che ogni settimana raggiunge centinaia di spettatori da ogni parte del mondo.

“Anche in questo caso è un vero piacere dare spazio a degli artisti di rilievo” commenta il BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti “il loro jazz mescola tecnica e creatività e non mancherà di trasmettere le migliori vibrazioni. La loro esperienza saprà anche impreziosire il programma, La Cena dei Reggini, che inizia ad avere un bel passato da raccontare oltre ad un presente fatto di tanti artisti che, dall’Italia e dall’estero, si sono messi in contatto per partecipare alla famosa cena in riva allo Stretto.

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I prossimi festival estivi

Al di la di questo evento non saranno poche le occasioni in cui La Gilda tornerà a far parlare di se: in estate produrrà e ospiterà ben tre festival artistici, oltre al calendario di eventi che, in meno di un anno dalla sua fondazione, le ha già valso il titolo di “luogo da visitare” per tanti turisti che sono entusiasti di poter essere accolti negli spazi visti solo tramite web.

Per informazioni sull’evento ed aggiornamenti su tutto quello che riguardano le attività della Gilda basta visitare il sito www.gildaartisti.org o il ricchissimo gruppo Facebook “La Gilda degli Artisti“.