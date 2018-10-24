Continua il programma di riqualificazione delle piazze cittadine previsto nell’ambito del progetto “Quindici agorà per quindici quartieri”, interamente finanziato con i fondi assegnati al “Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria” dal piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno.

La progettazione per la piazza di Tremulini

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la progettazione esecutiva per la riqualificazione della piazza interna di Tremulini, isolato 87-88 e delle aree limitrofe.

A darne notizia il Vicesindaco con delega ai Patti per il Sud, Armando Neri, in una nota congiunta con l’omologo metropolitano, Riccardo Mauro, e con i Consiglieri Valerio Misefari, Nino Castorina e Filippo Burrone, tutti presenti all’incontro pubblico tenutosi con i cittadini lo scorso anno, durante il quale sono state recepite le indicazioni relative all’avvio della progettazione.

Il progetto vincitore del concorso di idee

L’intervento con cui sarà riqualificata la piazza di Tremulini prende tra l’altro spunto dal progetto risultato vincitore del Concorso di Idee indetto dall’Amministrazione Falcomatà al fine di acquisire proposte innovative di intervento dal mondo delle professioni.

Il piano operativo presentato in sede concorsuale prevedeva la riqualificazione architettonica e tecnico-funzionale dell’area: sistemazione della strada e dei marciapiedi per agevolare la realizzazione di uno spazio attrezzato ad uso collettivo, per proiezioni, spettacoli e manifestazioni e la posa di piante di bergamotto.

Infine, un impianto di illuminazione di nuova concezione gestito a distanza in sostituzione del sistema di corpi illuminanti già esistente.

In seguito al controllo di fattibilità tecnica ed economica la progettazione divenuta oggi esecutiva si appresta ad essere oggetto di gara pubblica per procedere all’inizio dei lavori.