Venerdì 31 agosto si tiene la quinta giornata di Radicamenti 2018, il festival realizzato dall’amministrazione comunale di Mendicino, guidata dal sindaco Antonio Palermo, con il musicista Checco Pallone direttore artistico. È l’ultimo giorno per i corsi gratuiti di danze e strumenti popolari all’interno dello spazio “Musica, Sud e identità”, l’1 settembre, infatti, alle 21 in piazza Municipio è prevista l’esibizione dei corsisti coordinati da Checco Pallone.

Calabria Orchestra con ospiti d’eccezione

Sarà proprio il direttore artistico a dirigere la Calabria Orchestra che debutta alle 22 in piazza Municipio con alcune guest star d’eccezione: Fabio Curto, Verdiana, Ciccio Nucera e Nino Stillitani. Il progetto di Calabria Orchestra è realizzato grazie alla sinergia fra il Comune di Mendicino, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e Calabria Sona.

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Al termine della prima esibizione della Calabria Orchestra, ci si trasferisce tutti al Parco fluviale dopo, all’interno degli appuntamenti del Dopo festival, ci sarà la jam session di musica tradizionale e oltre.

Il successo del concerto di Roy Paci & Aretuska

In attesa di Enzo Avitabile e Peppe Servillo, grande successo per il concerto, in piazza Duomo, di Roy Paci & Aretuska che si è tenuto mercoledì 29 agosto. Il cantante siciliano e la band hanno fatto ballare una piazza che ha contenuto duemila persone e che ha cantato insieme a loro i ritmi della Sicilia, del Sud e dell’antirazzismo con tanti omaggi alla Calabria. Roy Paci, insieme agli Aretuska, si è innamorato di Mendicino alla quale ha dedicato una versione modificata del suo grande classico “Toda joia, toda bellezza” tramutandolo in “Mendicino toda bellezza”. Poi spazio a “Cantu siciliano”, “Nostress”, “Tango, Mambo, Jambo” e molti altri. Poco prima dell’inizio del concerto, Roy Paci è stato premiato dal sindaco di Mendicino Antonio Palermo e dal direttore artistico di Radicamenti Checco Pallone con una decorazione celebrativa del festival. Da lì in poi è stato tutto uno scatenarsi di musica e ballo.