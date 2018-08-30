Radicamenti 2018, il programma di venerdì 31 agosto
Venerdì 31 agosto Calabria Orchestra in piazza Municipio con ospiti d'eccezione e jam session al Parco fluviale; applausi per Roy Paci & Aretuska
30 Agosto 2018 - 13:21 | di Eva Curatola
Venerdì 31 agosto si tiene la quinta giornata di Radicamenti 2018, il festival realizzato dall’amministrazione comunale di Mendicino, guidata dal sindaco Antonio Palermo, con il musicista Checco Pallone direttore artistico. È l’ultimo giorno per i corsi gratuiti di danze e strumenti popolari all’interno dello spazio “Musica, Sud e identità”, l’1 settembre, infatti, alle 21 in piazza Municipio è prevista l’esibizione dei corsisti coordinati da Checco Pallone.
Calabria Orchestra con ospiti d’eccezione
Sarà proprio il direttore artistico a dirigere la Calabria Orchestra che debutta alle 22 in piazza Municipio con alcune guest star d’eccezione: Fabio Curto, Verdiana, Ciccio Nucera e Nino Stillitani. Il progetto di Calabria Orchestra è realizzato grazie alla sinergia fra il Comune di Mendicino, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e Calabria Sona.
Al termine della prima esibizione della Calabria Orchestra, ci si trasferisce tutti al Parco fluviale dopo, all’interno degli appuntamenti del Dopo festival, ci sarà la jam session di musica tradizionale e oltre.
Il successo del concerto di Roy Paci & Aretuska
In attesa di Enzo Avitabile e Peppe Servillo, grande successo per il concerto, in piazza Duomo, di Roy Paci & Aretuska che si è tenuto mercoledì 29 agosto. Il cantante siciliano e la band hanno fatto ballare una piazza che ha contenuto duemila persone e che ha cantato insieme a loro i ritmi della Sicilia, del Sud e dell’antirazzismo con tanti omaggi alla Calabria. Roy Paci, insieme agli Aretuska, si è innamorato di Mendicino alla quale ha dedicato una versione modificata del suo grande classico “Toda joia, toda bellezza” tramutandolo in “Mendicino toda bellezza”. Poi spazio a “Cantu siciliano”, “Nostress”, “Tango, Mambo, Jambo” e molti altri. Poco prima dell’inizio del concerto, Roy Paci è stato premiato dal sindaco di Mendicino Antonio Palermo e dal direttore artistico di Radicamenti Checco Pallone con una decorazione celebrativa del festival. Da lì in poi è stato tutto uno scatenarsi di musica e ballo.
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