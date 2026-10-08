Regata del Mediterraneo: oggi si completa la decorazione delle barche. Piazza Duomo è uno spettacolo

La Regata del Mediterraneo, ci siamo. Porta nel cuore di Reggio Calabria un appuntamento che unisce sport, arte e tradizione. La XXI Royal Edition si presenta con una novità assoluta: per la prima volta la competizione si svolgerà in notturna, con lo Stretto di Messina e il Lungomare Falcomatà a fare da cornice a uno degli eventi più attesi della manifestazione.

Ma prima di prendere il largo, le imbarcazioni diventano protagoniste di un’iniziativa che coinvolge direttamente la città, trasformando Piazza Duomo in un laboratorio artistico all’aperto.

Da ieri mattina e per tutta la giornata di oggi, la piazza ospita la decorazione artistica dal vivo delle imbarcazioni che parteciperanno alla competizione.

Sotto gli occhi dei cittadini e dei tantissimi turisti ancora presenti in città, le barche prendono forma e colore, trasformandosi progressivamente in opere originali, destinate a diventare protagoniste anche nelle acque dello Stretto.

Un’iniziativa che porta l’arte fuori dalle aule e dai laboratori, rendendola accessibile al pubblico e creando un legame diretto tra i giovani artisti e la città.

A realizzare le decorazioni sono gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane, impegnati a interpretare, attraverso immagini, colori e linguaggi contemporanei, i temi del mare, della storia e dell’identità mediterranea.

Un’occasione per valorizzare la creatività delle nuove generazioni e raccontare, attraverso le loro opere, il rapporto profondo che lega Reggio Calabria al mare.

Al termine delle attività, agli studenti coinvolti saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Il momento più atteso arriverà venerdì 9 ottobre, quando le imbarcazioni prenderanno finalmente il largo per la gara notturna della Regata del Mediterraneo che bisserà per chiudere sabato 10 giorno della finalissima.

La XXI Royal Edition è sostenuta dalla Regione Calabria e rientra tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati ai Grandi Eventi Sportivi 2026.