Regata del Mediterraneo: è il giorno della gara. La grande sfida in notturna sul Lungomare di Reggio

Le luci sul mare, le imbarcazioni protagoniste e il Lungomare Falcomatà pronto a trasformarsi in una tribuna naturale. È tutto pronto a Reggio Calabria per l’appuntamento più atteso della XXI Royal Edition della Regata del Mediterraneo, che quest’anno propone una delle sue novità più suggestive: la competizione in notturna. Oggi, venerdì 9 ottobre, sarà il momento di passare dalle decorazioni artistiche alla sfida in mare. Le imbarcazioni che nei giorni scorsi hanno preso forma e colore in Piazza Duomo, saranno finalmente protagoniste nelle acque dello Stretto.

Regata del Mediterraneo, venerdì le semifinali in notturna

L’appuntamento è fissato per le ore 21, con partenza dal Lido Comunale, dove è stato installato un pontile galleggiante, e arrivo all’Arena. Saranno dieci gli equipaggi partecipanti, provenienti da diverse parti d’Italia e con la presenza internazionale del Comune di Siġġiewi (Malta). Le squadre sono suddivise in due batterie da cinque, pronte a contendersi l’accesso alla finalissima in programma sabato 10 ottobre. A rendere ancora più particolare la competizione sarà l’illuminazione del campo di regata. L’intero percorso sarà infatti illuminato da sei torri alte otto metri, posizionate lungo il tratto di spiaggia che accompagna la gara.

Una soluzione pensata per consentire lo svolgimento della competizione nelle ore serali e offrire al pubblico una prospettiva insolita sullo Stretto, con le imbarcazioni illuminate e il Lungomare a fare da cornice. A garantire la regolarità della gara sarà anche la presenza di un arbitro federale.

Non solo competizione: il workshop sul valore dello sport

La giornata di venerdì non sarà dedicata esclusivamente alla sfida in acqua. Nel corso dell’incontro con gli equipaggi si terrà anche il workshop “Il valore dello sport”, un momento di confronto che accompagnerà il programma della manifestazione. La Regata del Mediterraneo conferma così la volontà di andare oltre il semplice appuntamento agonistico, unendo sport, arte e partecipazione.

Così, dopo il laboratorio artistico a cielo aperto di Piazza Duomo, dove le barche sono state decorate davanti ai cittadini, sarà il mare a prendersi la scena. Venerdì le semifinali, sabato 10 ottobre la finalissima: due appuntamenti che porteranno le acque davanti al Lungomare Falcomatà al centro della manifestazione.