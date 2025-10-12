Reggina: il patron Ballarino su responsabilità e decisioni da prendere

Nel corso del lungo intervento in conferenza stampa, il patron Ballarino ha parlato anche di responsabilità e decisioni: “Non c’é un solo colpevole, bisogna solo capire chi ne ha di più e chi di meno, perchè tutti abbiamo delle responsabilità. Bisogna prendere delle decisioni, è la prima volta da quando sono qui che non posso difendere la squadra. Uno per uno é la squadra più forte del campionato, poi dobbiamo metterli insieme. Ci mettiamo anche noi dentro i colpevoli, abbiamo scelto insieme al mister i calciatori, se non rendono dipende da tante cose“.

“Dopo la Gelbison la squadra ha avuto una reazione, oggi siamo tornati quelli del primo tempo della gara contro la Gelbison. Non credo sia un problema di Under, non c’è gente più forte in altre squadre, invece ho visto giocatori che secondo me non hanno messo il cuore, poi chiaramente se dobbiamo fare interventi li faremo“.