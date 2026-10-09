Reggina-Vibonese, designato l’arbitro: fischietto pugliese per la sfida del Granillo
Amaranto chiamati a riscattare le due sconfitte consecutive
09 Ottobre 2026 - 09:35 | Redazione
Sarà Francesco Pio Sarcina della sezione di Barletta a dirigere la sfida tra Reggina e Vibonese, valida per la settima giornata del girone I del campionato di Serie D. Il derby calabrese si disputerà domenica 11 ottobre alle ore 15, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.
A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Alessandro Liuzza della sezione di Milano e Giacomo Scorrano della sezione di Lecce.
Un appuntamento importante per gli amaranto, chiamati a riscattare la sconfitta in campionato contro il Trapani e l’eliminazione dalla Coppa Italia a vantaggio della Nuova Igea.
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