È andata a Domenico Bellantonio del Piro Piro di Reggio Calabria la vittoria nella finale italiana della St James bartenders society competition, la sfida a colpi di drink a base del rhum agricole St James. Vittoria grazie alla quale il bartender calabrese ha staccato il biglietto per l’ultimo atto del contest, la finale mondiale che si svolgerà a Parigi il prossimo 28 e 29 maggio, dove si confronterà con i campioni di Francia, Grecia, Cipro, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Libano e Vietnam. Un’ultima prova che aggiudicherà al vincitore un viaggio in Martinica, patria di St James.

La finale italiana a Milano

Scenario della finale italiana la Santeria Social Club di Milano, dietro il cui bancone si sono avvicendati i 12 finalisti che hanno presentato le loro creazioni alla giuria composta da Dom Costa e Angelo Canessa per Velier, l’azienda che importa e distribuisce in esclusiva in Italia la gamma St James e che ha organizzato l’evento, Stefano Nincevich, responsabile iniziative speciali di Bargiornale, Andrea Arcaini, il “padrone di casa”, coproprietario della Santeria Social Club, e Nadège Perrot, international senior brand manager di St. James.

Giuria che Bellantonio ha conquistato con il suo Ti’julep, un drink che al tempo stesso nasce da un mix e da una originale reinterpretazione del Ti’ Punch, cocktail molto diffuso in Martinica, e del Mint Julep. Creazione che il bartender ha strutturato intorno al St. James Fleur de Canne Bianco, rum agricolo dai forti sentori aromatici vegetali e selvaggi, cui ha abbinato degli ingredienti che richiamassero i profumi della sua terra, la Calabria: succo di Yuzu, che rimanda al bergamotto, e finocchio selvatico, onnipresente nel territorio calabrese. Il tutto arrotondato e bilanciato dalla dolcezza dello sciroppo di canna, con un tocco finale speziato a creare un’intima connessione tra i profumi creoli e calabri. Altro tocco originale il bicchiere di servizio, un tumbler 100% bio, creato dallo stesso bartender con il supporto dei suoi 5 figli, utilizzando canna da zucchero.

La ricetta del Ti’julep

Ti’julep di Domenico Bellantonio

Ingredienti:

6 cl St. James Fleur de Canne Bianco, 3 cl Succo di frutta Caraibos Yuzu, 1,5 cl sciroppo di canna da zucchero bio, 2 ciuffi finocchio, 2 vaporizzazioni Essentia al pepe nero

Preparazione:

massaggiare il ciuffo di finocchietto selvatico con lo sciroppo di canna e il succo Caraibos allo Yuzu. Riempire il bicchiere con ghiaccio tritato, aggiungere St. James Fleur de Canne e mescolare. Colmare con altro ghiaccio tritato, guarnire con il ciuffo di finocchietto rimasto, vaporizzare Essentia al Pepe Nero e servire.

Bicchiere:

tumbler da 30 cl bio in canna da zucchero

FONTE: www.bargiornale.it