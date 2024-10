Reggio, gli auguri del Garante Mattia

Cari giovani,

desidero innanzitutto ringraziarVi per i numerosi traguardi raggiunti in ambito della scuola, dello sport e del volontariato, che hanno permesso di evidenziare la sensibilità con la quale tutti Voi ponete nei confronti del nostro amato territorio.

Il diritto allo studio, alla salute, all’ascolto sono le sfide di oggi. Esse non potranno essere gestite se non a partire da quel sistema e da quel metodo basato sul dialogo, sul confronto e sulla ricerca di un compromesso a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Ci sono elementi globali, come povertà, disturbi mentali, violenze e guerre, cambiamenti climatici, insidie digitali e bullismo, che sempre più stanno minando i diritti fondamentali dei più piccoli e stanno sempre più mettendo a rischio il loro benessere psicofisico e i relativi progressi realizzati nella sopravvivenza e nello sviluppo.

Leggi anche

Il mio pensiero va all’ambizione di sviluppare un nuovo senso di comunità e di attivismo sociale, civile e culturale reale, da declinare nelle famiglie, nelle scuole, nelle associazioni, eccetera, anche utilizzando le nuove tecnologie, utili strumenti in questo processo, a patto di sviluppare i necessari anticorpi da fake news ed altri fattori che possano minare valori condivisi e il sentimento di vicinanza ad istituzioni e fonti di informazione.

Cari giovani, questi sono i nodi che insieme dovremo scioglie, per permettere con un dialogo e confronto costruttivo e leale porre all’attenzione nell’interesse dell’infanzia e dell’adolescenza. Ed è su questi che l’Ufficio che ho l’onere e, soprattutto, l’onore di guidare, dall’inizio di questo 2019 che sta per terminare, che si è impegnato in un percorso di memoria, sensibilizzazione, prevenzione ed intervento, attraverso coinvolgimento di scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza in eventi e progetti, ma anche in monitoraggi e denunce, che proseguirà con ancora più vigore in questo entrante 2020.

Leggi anche

E’ con tali auspici che rinnovo a tutti Voi e alle Vostre famiglie, i miei più calorosi auguri per le prossime festività natalizie e per un sereno anno nuovo.

-Emanuele Mattia