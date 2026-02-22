Reggio, 100 anni di nonna Filomena: una vita d’amore celebrata da tutta Europa

L'Assessore Romeo e il Consigliere Falcomatà hanno sottolineato l'importanza di valorizzare le nostre radici: "Le nostre nonne e i nostri nonni sono la memoria storica e il cuore pulsante della nostra terra"

Un traguardo straordinario, un secolo di vita, di ricordi preziosi e di amore incondizionato. La città di Reggio Calabria festeggia i 100 anni di nonna Filomena, per tutti “nonna Mena”, circondata dall’affetto di una famiglia numerosa e dalle istituzioni cittadine e regionali.

A portare gli auguri alla neo centenaria reggina sono intervenuti l’Assessore alla Programmazione del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, e il Consigliere regionale e già Sindaco della città, Giuseppe Falcomatà. Una visita sentita per omaggiare una donna che rappresenta un pezzo di storia della comunità locale e un esempio di dedizione familiare.

La festa per nonna Mena ha avuto il merito di riunire la sua grande famiglia, grazie all’arrivo dei tantissimi nipoti, accorsi letteralmente da ogni angolo d’Europa per stringersi attorno a lei. La sua vita è la testimonianza di come l’amore, tramandato di generazione in generazione, unito ai ricordi e alle tradizioni, rappresenti una radice solida, capace di far germogliare sempre nuovi frutti, ovunque la vita porti.

Nonna Mena sa benissimo cosa significhi “prendersi cura”. Fino a qualche anno fa, infatti, coltivava con pazienza, tenacia e dedizione il suo amato orto, seguendo i ritmi della terra. Oggi, quella stessa saggezza agricola e umana è riversata interamente sui nipoti: le sue giornate sono dedicate a dispensare consigli per aiutarli a crescere bene, affrontando le sfide della vita con il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

Durante l’incontro, l’Assessore Romeo e il Consigliere Falcomatà hanno sottolineato l’importanza di valorizzare le nostre radici: “Le nostre nonne e i nostri nonni sono la memoria storica e il cuore pulsante della nostra terra. Festeggiare i 100 anni di nonna Filomena, vedere questa incredibile mobilitazione d’amore da parte della sua famiglia, ci ricorda quali sono i veri pilastri della nostra società”.

La giornata si è conclusa con un brindisi e un messaggio potente e ispiratore, che nonna Mena incarna alla perfezione con il suo spirito giovane: non si è mai troppo grandi per realizzare i propri sogni.