Reggio, dal Comitato di Quartiere la targa d'adozione in piazza San Marco

Di seguito il comunicato del Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” sulla prossima iniziativa in piazza San Marco.

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Il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” mette la propria firma definitiva su Piazzetta San Marco mediante l’apposizione della targa di adozione dell’intera area sabato 11 novembre 2023 alle ore 10:30.

La cerimonia si svolgerà alla presenza dei parroci delle Chiese di San Domenico e San Paolo e di una delegazione della Chiesa Valdese.

È un momento molto importante che certifica il nostro senso di appartenenza al territorio, dando ulteriore spinta e vigore alla concretezza dell’impegno civico e della cittadinanza attiva. Le scuole, i commercianti e i residenti del Quartiere sono invitati a partecipare.

Appuntamento, dunque, per sabato 11 novembre 2023 alle ore 10:30 presso Piazzetta San Marco (accanto alla Scuola Media “Diego Vitrioli”) a Reggio Calabria.