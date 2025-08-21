Cimitero di Modena, Barreca: “Nessun degrado, le bare sono sistemate in modo ordinato e sicuro”

In merito all’articolo pubblicato con il titolo “Reggio, caos bare. Ci risiamo, doppio dolore per i cittadini: adesso mancano i sacchi per liberare i loculi”, arrivano le precisazioni da parte del consigliere comunale con delega ai Cimiteri, Franco Barreca.

“Si respinge con fermezza ogni rappresentazione che alluda a uno stato di abbandono o degrado nel cimitero di Modena. La situazione descritta nell’articolo non corrisponde alla realtà dei fatti. Le operazioni di tumulazione avvengono regolarmente e quotidianamente, seguendo un ciclo continuo che richiede, naturalmente, il tempo amministrativo necessario per il completamento delle procedure. Non esistono bare “ammassate”, né giacenti in condizioni di disordine o insicurezza.

Al contrario -prosegue Barreca- come si evince anche dalle immagini pubblicate dallo stesso sito che ha diffuso la notizia, i feretri sono disposti in maniera ordinata all’interno della sala mortuaria, sistemati su appositi supporti (trespoli) e in attesa di tumulazione nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e della dignità delle salme.



È doveroso sottolineare che, nel periodo estivo , in particolare nei giorni a ridosso del Ferragosto, possono verificarsi rallentamenti nella fornitura di materiali specifici, come nel caso dei sacchi per la movimentazione delle salme. Ciò può essere dovuto alla temporanea chiusura delle aziende fornitrici, nonostante l’Amministrazione si fosse già attivata nei mesi precedenti per accumulare scorte sufficienti.

L’Amministrazione comunale ribadisce che non vi è alcuna volontà di arrecare ulteriore dolore alle famiglie già provate dalla perdita dei propri cari. Eventuali disagi, dei quali ci scusiamo sinceramente, non sono frutto di negligenza, ma circostanze contingenti e La tutela della sacralità della salma e il rispetto del dolore dei familiari restano priorità assolute per questa Amministrazione.

È importante ricordare che il Comune di Reggio Calabria gestisce ben 23 cimiteri su tutto il territorio, e situazioni come quella riportata non si sono verificate in nessuno degli altri impianti”, conclude il consigliere comunale delegato.