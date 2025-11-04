Lungomare di Reggio, colonna di ‘Opera’ ancora mancante dopo oltre un anno

È passato più di un anno dal crollo del grosso ramo che, nel settembre 2024, aveva colpito una delle colonne di Opera, l’installazione di Edoardo Tresoldi sul lungomare Falcomatà. All’epoca l’incidente non aveva causato feriti, ma la struttura era rimasta danneggiata, con alcune colonne inclinate.

Oggi la situazione è la stessa. La colonna danneggiata non è stata ancora sostituita né ripristinata. L’area intorno presenta foglie, piccoli detriti e segni del cedimento. Una scena che stride con il valore simbolico e turistico dell’opera, ormai punto di riferimento del waterfront cittadino.

La colonna piegata dal vento nel settembre 2024, successivamente rimossa

Il danneggiamento resta sotto gli occhi di tutti, senza interventi risolutivi, nel frattempo il lungomare continua ad essere tra i luoghi più frequentati da residenti e turisti.

L’opera inaugurata nel 2020 è diventata uno dei simboli di Reggio Calabria, ammirata e inserita in un panorama unico ed inimitabile come il lungomare reggino. A distanza di quasi un anno e mezzo, si attende che chi di competenza intervenga per restituire integrità all’installazione dell’artista milanese.