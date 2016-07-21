Reggio Calabria tra i comuni italiani che promuovono la mobilità sostenibile

Toyota Motor Italia e il concessionario Vadalà consegnano al Comune una Auris Hybrid in comodato per sei mesi: Reggio punta sulla mobilità sostenibile

La città di Reggio Calabria promuove la mobilità sostenibile ed la diffusione dei veicoli a emissioni zero e con tecnologia ibrida a favore di tutti i cittadini, insieme ai benefici ambientali ad essi legati. Importanti le agevolazioni introdotte come, ad esempio, il libero accesso nelle corsie preferenziali (Reggio Calabria è la seconda città italiana a godere di tale agevolazione) e i parcheggi gratuiti nelle strisce blu, già in vigore da qualche settimana sul territorio reggino.

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La consegna dell’auto ibrida al Comune

Per rafforzare ancora di più questa unione, Toyota Motor Italia assieme al concessionario locale Toyota Vadalà hanno consegnato alla città, giovedì 21 luglio presso la sede del Comune ed alla presenza del suo primo cittadino Giuseppe Falcomatà, una Toyota Auris Hybrid in comodato d’uso gratuito per sei mesi, che sarà utilizzata come auto di servizio in sostituzione di una vettura a benzina.

Presenti alla cerimonia per la parte istituzionale anche l’Assessore alla Mobilità Agata Quattrone e il Dirigente del Settore Pianificazione urbana Manuel Pulella. A rappresentare il gruppo Toyota Roberto Pavesi e Domenico Araniti, rispettivamente Team Manager e Performance Manager Toyota Motor Italia e Francesco Vadalà per la concessionaria Toyota Vadalà.

La delibera sulla mobilità sostenibile

“La delibera recentemente approvata dalla Giunta – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – è certamente un punto di valore per la nostra città, perché al pari di altri Comuni italiani dove si è fatta la scelta di agevolare la mobilità sostenibile, promuove e valorizza la scelta virtuosa di utilizzare veicoli ad emissioni ridotte o pari allo zero, dando la possibilità a tutti i residenti nell’area della Città Metropolitana di ottenere agevolazioni sui parcheggi e di utilizzare le corsie preferenziali sul territorio urbano di Reggio Calabria. È una scelta, promossa anche dai partenariati avviati da Anci e Toyota in varie regioni italiane, che abbraccia le nuove direttive europee per la riduzione dei consumi e per la tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici ed ibridi, a basso impatto ambientale ed emissioni ridotte o pari a zero”.

“La tecnologia ibrida continua la sua marcia inarrestabile – ha commentato Andrea Carlucci, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia – lo dimostrano i numeri raggiunti: oltre 100.000 le vetture presenti in Italia, più di 9 milioni nel mondo, e lo testimoniano ancora di più le tante città italiane che, grazie ad amministrazioni attente e lungimiranti, si uniscono al progetto sposandone valori e mission, consapevoli anche delle tante agevolazioni introdotte a favore delle comunità locali che presiedono. Siamo orgogliosi che, adesso, anche Reggio Calabria si unisca al gruppo dei Comuni italiani che promuovono e diffondono i vantaggi ambientali della tecnologia ibrida. I benefici dell’ibrido sono ormai evidenti a tutti – ha poi concluso Carlucci – soprattutto in termini di riduzione di consumi ed emissioni, considerato che una vettura Hybrid è in grado di girare in città assicurando zero consumi ed emissioni per oltre il 50% del tempo. Per non parlare poi dell’ultima generazione del sistema Hybrid, che può far registrare performance uniche portando tale percentuale fino a ben il 78% del tempo in città”.

La diffusione della tecnologia ibrida