A Reggio l’ultima tappa di selezioni del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”

Dopo le prime due selezioni di Milano e Roma, il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” arriva a Reggio Calabria per il terzo e ultimo appuntamento della fase di selezione nazionale

Grande riscontro ha riscosso la tappa romana dello scorso 3 ottobre, ospitata all’Accento Teatro e presentata da Mago Mancini, che ha visto protagonisti numerosi artisti pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico e alla giuria. Al termine della serata, hanno conquistato l’accesso alla semifinale tre giovani talenti romani: Federico Anastasia, Nicolas Cristofanelli, Adel Ahmed, che si aggiungono così agli artisti già selezionati nella precedente tappa di Milano.

Il Festival “Facce da Bronzi” arriva a Reggio Calabria

Il festival, ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica dell’autore Alessio Tagliento, prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia alla ricerca di nuovi talenti della comicità, coinvolgendo artisti provenienti da diverse regioni.

Venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 21.00, il Cartoline After Club di Reggio Calabria, in via Amerigo Vespucci 14, ospiterà la terza selezione del Festival, realizzata in collaborazione con l’associazione Capitolo24 APS.

A condurre la serata sarà Marco Mauro e sul palco saliranno nove proposte comiche provenienti da Calabria, Sicilia e Puglia pronti a contendersi l’accesso alla semifinale del 23 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

I comici in gara tra Calabria, Sicilia e Puglia

A rappresentare la Calabria saranno il comico cosentino Francesco Arno, il giovane Junior Trunzo, in arte Tinny Foot, da Nocera Terinese e Tremendona, nome d’arte di Antonella Pino, da Amantea.

Dalla Sicilia arriveranno invece Massimo Maugeri da Messina, Salvo di Mari da Rosolini, Nonno Melo, nome d’arte di Giovanni Merimma, da Milazzo e Marco Fontarosa da Catania.

Infine a rappresentare la Puglia saranno il trio comico “Stelle Scadenti”, formato da Antonio Garzya, Francesco De Pascalis e Stefano Greco, da Lecce e Gianni Labalestra da Putignano.

La giuria della selezione di Reggio Calabria

Gli artisti saliranno sul palco per presentare la propria proposta comica, sottoponendosi al giudizio di professionisti del mondo dello spettacolo.

La giuria sarà composta da il comico imitatore reggino Gennaro Calabrese, dall’attore, musicista e direttore del Cartoline club: Francesco Villari, da Giuseppe Surace produttore teatrale de “il Mezzo Network” , da Ilenia Borgia vicepresidente “Calabria dietro le quinte” e, infine, Giuseppe Piromalli direttore artistico dell’“Officina dell’arte”.

La semifinale del 23 ottobre al Teatro Cilea

I comici che avranno superato le tre tappe di selezione di Milano, Roma e Reggio Calabria accederanno alla semifinale, in programma il 23 ottobre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Sarà una serata dedicata alla comicità e allo spettacolo, nella quale i concorrenti selezionati si confronteranno nuovamente davanti al pubblico e alla giuria, mettendo in scena le proprie migliori performance per conquistare l’accesso alla finalissima.

A condurre la serata sarà Marco Mauro, affiancato da importanti protagonisti della comicità italiana. Sul palco saliranno, infatti, il comico di Zelig Paolo Migone, l’attore del Bagaglino Gigi Miseferi e il celebre “Rocco il Gigolò”, per una serata che alternerà la competizione dei semifinalisti a momenti di intrattenimento e spettacolo.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio “Guerrieri”, riconoscimento ideato da Giuseppe Piromalli, direttore artistico dell’Officina dell’Arte, destinato a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi della legalità, dell’informazione, dell’arte e del teatro.

La finale del 25 ottobre

Il percorso del Festival si concluderà il 25 ottobre, sempre al Teatro Francesco Cilea, con la finale che decreterà il vincitore del Premio “Facce da Bronzi”.

A guidare la finale sarà l’imitatore reggino Gennaro Calabrese. Insieme ai finalisti, saliranno sul palco il duo “I Non Ti Regoli”, formato da Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza, Pino e gli Anticorpi, protagonisti di Colorado, e gli artisti di Zelig Vincenzo Albano e Rocco Barbaro.

L’undicesima edizione di “Facce da Bronzi” chiude così il suo viaggio attraverso l’Italia, da Milano a Roma, fino alla sua città d’origine, Reggio Calabria, dove il Festival tornerà a celebrare la comicità e i suoi nuovi protagonisti.

Informazioni e programma completo

Per informazioni, per conoscere il programma completo e per assistere agli spettacoli è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it oppure seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.