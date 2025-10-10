Reggio, aperto il villaggio ‘Cosmos 2025’: centinaia di studenti in piazza – FOTO

In Piazza Italia a Reggio Calabria è stato inaugurato il villaggio del Festival Cosmos 2025, un’ampia area espositiva che ospita gli stand curati da Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica Militare, Guardia Costiera, Istituto Nazionale di Astrofisica, Università Mediterranea e Università della Calabria.

Festival Cosmos 2025: la scienza in piazza per i giovani

La manifestazione internazionale, dedicata alla divulgazione scientifica e rivolta agli studenti di ogni età, è promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con il Planetario Metropolitano Pythagoras, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana.

Il Festival Cosmos si conferma un appuntamento di grande valore educativo e culturale, capace di avvicinare i giovani alle discipline scientifiche attraverso esperienze dirette, dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del mondo della ricerca e della tecnologia.

Curiosità, scienza e partecipazione

Sono state numerose le visite di studenti presso gli stand allestiti in Piazza Italia, segno di un interesse crescente verso le materie scientifiche.

Le attività non si sono limitate alla sola divulgazione teorica: i ragazzi hanno potuto osservare da vicino esperimenti, prototipi e strumenti di ricerca, vivendo un’esperienza immersiva e interattiva.

Il villaggio del Festival ha permesso di creare un ponte tra istituzioni, ricerca e formazione, rafforzando il ruolo di Reggio Calabria come polo culturale e scientifico del Mezzogiorno.

Falcomatà: “Un impegno per i giovani e per il futuro del territorio”

“Grazie al Festival Cosmos – ha sottolineato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – l’amministrazione prosegue il proprio impegno a favore dei giovani e del territorio, sempre più attrattivo e capace di esprimere alte competenze anche nel campo dell’alta istruzione.”

Il Festival Cosmos rappresenta dunque una vetrina internazionale per la divulgazione scientifica, un luogo di incontro tra istituzioni e cittadini e un’occasione per stimolare la curiosità e l’innovazione nelle nuove generazioni.