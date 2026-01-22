Reggio Calabria Candidata a Ospitare le Finali Nazionali CSI Open di Basket

Reggio Calabria si candida ufficialmente a essere la sede delle prestigiose Finali Nazionali CSI (Centro Sportivo Italiano) Open e Top Junior di Pallacanestro.

La proposta non punta solo sull’eccellenza degli impianti, ma sulla capacità della città di offrire un’esperienza unica e completa, fondendo sport, storia, cultura e l’indimenticabile accoglienza del Mediterraneo. La città dello Stretto offre una location senza eguali. Il celebre Lungomare Falcomatà, definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”, fa da sfondo a un patrimonio storico e culturale di respiro internazionale, con i maestosi Bronzi di Riace del Museo Archeologico Nazionale a fare da simbolo.

Il cuore tecnico della manifestazione diventerebbe così il PalaCalafiore, impianto storico ed oggi moderno, pronto a trasformarsi nel teatro perfetto per le finali. Intorno al PalaCalafiore, gli impianti sportivi da Pellaro ad Archi.

Reggio Calabria non è solo una città che segue il basket: è una città che il basket lo ha creato e lo vive nel proprio DNA. La gloriosa tradizione della Viola Reggio Calabria ha visto passare campioni assoluti che hanno lasciato il segno nella storia dello sport mondiale. Qui ha mosso i primi passi in Europa un giovane Manu Ginóbili, destinato a diventare una stella NBA e campione olimpico. Qui ha giocato Joe “Jellybean” Bryant, padre del leggendario Kobe. Qui hanno allenato maestri della panchina come Carlo Recalcati, Gaetano Gebbia e Tonino Zorzi, e ha brillato il campione Sasha Volkov, solo per fare qualche esempio. Una scuola cestistica che ha formato campioni e allenato generazioni.

La candidatura di Reggio Calabria trova la sua ragione più forte e attuale nello spirito popolare e resiliente che anima la sua comunità sportiva e la passione ed il servizio del gruppo dirigente del Comitato Provinciale. Emblema di questo spirito è la recente, straordinaria impresa della Reghion “Basket Popolare”. Nel luglio 2025, la squadra nata dal cuore della tifoseria organizzata dei Total Kaos ha riportato lo Scudetto Nazionale CSI in riva allo Stretto dopo dieci anni, e dopo i fasti della gloriosa Aleandre, vincendo una finale epica contro Inverigo Como grazie al canestro di Kevin Pandolfi. Questo titolo, conquistato con passione, volontariato e puro amore per il territorio, dimostra che Reggio Calabria è la capitale dello sport Csi, dello sport promozionale, di cittadinanza e comunitario, capace di generare un percorso culturale, sportivo e sociale significativo e unico.