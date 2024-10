Reggio, i lavori di ripristino del manto stradale si spostano a Gallico – FOTO

I lavori di ripristino del manto stradale si stanno svolgendo, proprio in queste ore, in località Gallico

Dopo aver completato il tratto viario di Via Montevergine Petti, via di collegamento che unisce il rione di Santa Caterina con la Via Lia di San Brunello e le uscite autostradali, i lavori di ripristino del manto stradale si stanno svolgendo, proprio in queste ore, in località Gallico in Via Don Demetrio Fortugno (ex via Casa Savoia).

“Siamo soddisfatti dell’intervento – ha sottolineato il Consigliere Comunale delegato alle società partecipate Francesco Gangemi. Il rifacimento della Via Don Demetrio Fortugno, quella che una volta era via Casa Savoia, nel tratto di Gallico che va da Passo Caracciolo fino alla Circoscrizione ha incluso la fondamentale pulizia dei cunettoni di deflusso oltre che, della scarifica e la bitumazione completa del tratto. La risoluzione definitiva della problematica, infatti, riguardava l’asfalto che veniva divelto dal flusso di acque bianche che fuoriuscivano dai cunettoni intasati.

Leggi anche

L’intervento è compreso nella progettualità dell’Amministrazione Falcomatà e negli incarichi conferiti alla società partecipata Castore. La società in House è stata una piacevolissima sorpresa dal punto di vista operativo e può continuare con profitto un lavoro di basilare importanza per la nostra città”.

Filippo Burrone, Consigliere con delega alle manutenzioni stradali ha sottolineato:

“Desidero ringraziare e sottolineare l’impegno degli operatori della società in House Castore e del brillante operato dell’Ingegnere Calabrò La città di Reggio Calabria inizia a raccogliere i frutti di una programmazione seria e attenta rispetto agli interventi riferiti alle criticità sul territorio. L’intervento in via Demetrio Fortugno è iniziata nelle ore notturne al fine di creare meno disagio possibile alla cittadinanza, consapevoli dell’importanza del tratto viario in questione. Siamo a conoscenza dei numerosi interventi ancora da attuare sul territorio ma, siamo consapevoli che il percorso è quello corretto. Continuiamo, dunque, a lavorare giorno dopo giorno per il bene e la sicurezza dei cittadini”.