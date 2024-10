Reggio, presentato il progetto educativo ‘Educare per crescere’ di Ape Reggina

Presentato lo staff tecnico e il progetto realizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Nicola e Santa Maria della Neve di Cannavò

Si è svolta ieri sera alle ore 18.30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve in Riparo, la presentazione ufficiale del nuovo staff tecnico dell’Associazione Ape Reggina APS-ASD, associazione di volontariato senza finalità di lucro, impegnata nella promozione dello sport e dei valori educativi tra i giovani di Reggio Calabria.

Durante l’evento, è stato illustrato il progetto educativo “Educare per crescere“, realizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Nicola e Santa Maria della Neve di Cannavò. Il progetto, presentato dal Presidente dell’associazione e parroco, Don Giovanni Gattuso, ha l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità, a partire dai genitori, promuovendo valori come rispetto, disciplina e solidarietà attraverso lo sport.

Nel suo intervento, Don Gattuso ha sottolineato l’importanza di recuperare i ragazzi, soprattutto coloro che vivono situazioni di difficoltà o emarginazione, dando loro una possibilità di riscatto e di crescita. Ha richiamato le parole di Papa Francesco:

“Lo sport è un generatore di comunità, soprattutto per i giovani, perché crea socialità, fa nascere amicizie, crea condivisione, partecipazione e senso di appartenenza”.

Attraverso l’attività sportiva, l’Ape Reggina si impegna affinché ogni ragazzo possa trovare uno spazio di appartenenza e di crescita, allenando non solo il corpo, ma anche i valori dello sport, per trasformarli in virtù da applicare nella vita quotidiana.

L’obiettivo è quindi di rendere lo sport accessibile a tutti, promuovendo la partecipazione attiva di quei giovani che, per diverse ragioni, potrebbero essere a rischio di esclusione sociale.

Oltre a Don Giovanni Gattuso, erano presenti alla serata: il Vice Presidente Nicola Campione, il Segretario Tommaso Fragomeni, e il Consigliere Angela Mattia Branca. Sono stati presentati i nuovi allenatori (mister), Tommaso Fragomeni, Lorenzo Fragomeni e Filippo Nucera.

La serata si è conclusa con un momento di festa per salutare e ringraziare i mister uscenti, Rosario Triolo e Domenico Russo, per il loro impegno e dedizione negli anni precedenti.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattare il segretario dell’Ape Reggina Tommaso Fragomeni al 3476557543 oppure mister Filippo Nucera al 3401780017.