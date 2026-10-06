Reggio, ripulito il Parco della Tomba ellenistica dopo anni di incuria e degrado – FOTO

Adesso la sfida sarà mantenerla così e capire se quello spazio potrà tornare ad essere realmente frequentato dalle famiglie e dai residenti della zona

Dopo anni di incuria, erba alta e degrado, cambia volto il parco della Tomba ellenistica di via Demetrio Tripepi, a pochi passi dal centro di Reggio Calabria. Gli operai di Castore sono intervenuti nelle ultime ore con un’attività di pulizia e sfalcio della vegetazione che ha restituito decoro a un’area rimasta a lungo in condizioni difficili.

A mostrare le immagini del parco ripulito è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso una storia pubblicata su Instagram.

“Parco della Tomba ellenistica – non veniva pulito da anni”, ha scritto il primo cittadino, accompagnando il messaggio con alcune immagini nelle quali si vede l’area con l’erba tagliata e gli spazi nuovamente riconoscibili.

Un’area che da anni attende attenzione

Il problema delle condizioni della Tomba ellenistica non è nuovo. Ancora nell’agosto 2026 l’area veniva descritta come invasa dalla vegetazione, con rifiuti e difficoltà di accesso. Il sito archeologico di via Demetrio Tripepi custodisce una sepoltura risalente al III-II secolo a.C., scoperta nel 1957 durante i lavori di prolungamento della strada.

Negli anni sono state numerose le segnalazioni sullo stato di abbandono di quello che, per posizione e caratteristiche, potrebbe invece rappresentare uno spazio di interesse non soltanto archeologico, ma anche sociale e culturale.

L’ultima importante operazione di pulizia risaliva al 2021, quando l’area era stata bonificata attraverso un intervento volontario organizzato dai Giovani di Forza Italia.

Da allora il progressivo ritorno della vegetazione e la mancanza di una manutenzione costante avevano nuovamente compromesso la fruibilità del parco.

Un altro aspetto nel cuore della città

L’intervento effettuato da Castore restituisce adesso alla zona un’immagine decisamente diversa. Non si tratta soltanto di eliminare erbacce e vegetazione incolta. La pulizia consente di riportare l’attenzione su uno spazio che si trova in una posizione centrale e che potrebbe essere maggiormente vissuto dai residenti.

Il tema, adesso, sarà quello della continuità della manutenzione. Perché una pulizia straordinaria permette di recuperare rapidamente il decoro, ma senza interventi periodici il rischio è quello di ritrovarsi, nel giro di pochi mesi, nelle condizioni già viste negli ultimi anni.

Il parco della Tomba ellenistica rappresenta uno dei numerosi siti archeologici presenti all’interno del tessuto urbano di Reggio Calabria. Un patrimonio spesso poco conosciuto e non sempre facilmente fruibile, nonostante possa rappresentare una risorsa sia per i cittadini sia sotto il profilo culturale e turistico.