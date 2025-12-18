‘Reggio Onirica’: la città sogna tra suggestioni e magie degli artisti di strada

Dal 21 al 23 dicembre Reggio Calabria ospita Reggio Onirica: spettacoli di fuoco e acrobazie. Carmelo Romeo: "Reggio sia una destinazione"

Ieri, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione degli eventi di fine anno, è stata illustrata anche la tre giorni Reggio Onirica, iniziativa che si propone di animare di suggestioni i luoghi simbolo del centro storico cittadino.

Reggio Onirica non è un semplice villaggio di Natale diffuso: è la trasformazione del centro storico in un sogno condiviso. Un itinerario di meraviglia in cui performance, musica, arte e innovazione animano piazze, parchi e scorci suggestivi, densi di storia.

Un percorso tra meraviglia e tradizione

Dal 21 al 23 dicembre, cittadini e visitatori saranno guidati attraverso un percorso spettacolare che unisce fuoco, acrobazie aeree, sculture di ghiaccio, teatro e musica dal vivo, rivelando una città capace di sorprendere e incantare. Ogni area diventa il capitolo di un racconto collettivo, animato dalla magia degli artisti di strada, in un dialogo continuo tra tradizione, natura e fantasia.

Reggio Onirica è un’esperienza immersiva, un viaggio nella bellezza e nello spirito del Natale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e di diverse generazioni, valorizzando la città attraverso un immaginario luminoso. Il pubblico non guarda, ma attraversa, diventando protagonista di un viaggio onirico a quattro dimensioni:

Meraviglia

Fuoco

Aria

Tradizione

Reggio Calabria come destinazione turistica

Ogni piazza, ogni location, diventa un capitolo del sogno. Non un semplice evento di intrattenimento, ma un viaggio sensoriale che accompagna e immerge l’intera città in un immaginario fiabesco e artistico. L’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha dichiarato: