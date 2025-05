‘Capitani’ in campo nel ricordo di Capaci

Nel giorno del 33° anniversario della strage di Capaci, Reggio Calabria, ha ospitato una straordinaria e significativa iniziativa che ha unito memoria, sport, partecipazione e legalità: “Capaci di Memoria: LiberaGames25”, organizzata dal Coordinamento Libera Reggio Calabria, dal Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano (Csi) e dalla Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) rappresentati dal referente regionale di Libera Calabria Giuseppe Borrello, dalla Presidente ANM Reggio Calabria Antonella Stilo e dal Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù, affiancato dai vice presidenti Nicola Marra e Domenico Aricò.

L’evento si è svolto nella sala “F. Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro”, Piazza Italia, alla presenza delle massime autorità istituzionali e da numerosi studenti del biennio di diverse scuole del territorio Metropolitano di Reggio Calabria, partecipanti all’iniziativa partita nel mese di Febbraio. L’incontro ha visto gli interventi del Prefetto Clara Vaccaro, della Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Maria Grazia Arena, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Emanuele Crescenti, della referente distrettuale per la legalità dell’ANM, Lucia Antonella Bongiorno, del Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza Emanuele Mattia e dell’assessore alla Legalità e Beni Confiscati del Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta.

Ha chiuso i lavori Giuseppe Lombardo, Procuratore FF di Reggio Calabria. “Lo Stato c’è, ed è accanto a voi”, ha sottolineato il Procuratore, rivolgendosi agli studenti. “Avete una grande responsabilità, cari ragazzi. Puntiamo, insieme, a vivere maggiormente la dimensione del gruppo, della squadra. La vera forza è nella collegialità. Anche negli sport individuali, uso questo esempio, il gruppo, è fondamentale. Intorno al successo del singolo, c’è sempre una squadra”. Il Procuratore Lombardo ha chiuso con la forte affermazione:”La conoscenza è indispensabile e, citando Albert Einstein, la ricerca della verità è più preziosa del suo possesso”.

Durante la mattinata, premiate dalle Istituzioni le scuole e consegnate le fasce da capitano ai ragazzi delle squadre partecipanti al Libera Games 2025. Un segno che è stato un mandato chiaro: giocare con determinazione e coraggio “la partita” che ogni giorno ed in ogni contesto, i ragazzi sono chiamati ad affrontare. Alla fine, sono stati proprio i ragazzi, a consegnare al Procuratore Lombardo, la fascia da capitano. Un capitano, il Procuratore, che da tempo è in campo in difesa della legalità e a tutela della Comunità Calabrese e non solo. Presenti, all’incontro, anche il Questore Salvatore La Rosa, i vertici dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. In un clima di grande partecipazione e commozione, “Libera Games25” ha dimostrato ancora una volta quanto il ricordo delle vittime innocenti di mafia, possa trasformarsi in azione concreta per costruire una comunità più coesa, consapevole e determinata a dire no ad ogni forma di sopraffazione. Le attesissime premiazioni hanno visto assegnare i riconoscimenti all’Istituto Tecnico Panella – Vallauri nella Pallavolo Mista, all’Istituto Piria di Reggio Calabria nella Pallacanestro e Calcio a 5 Femminile e al Liceo Scientifico Piria di Rosarno nel calcio a 5 maschile.

Per l’Istituto Frangipane – Preti, terzo posto nella pallavolo e secondo piazzamento nel calcio a 5 femminile. All’incontro presenti anche studenti del Liceo Scientifico L. Vinci di Reggio Calabria. Già in cantiere la seconda edizione dell’iniziativa, in partenza il prossimo autunno. Un ringraziamento ai componenti del coordinamento Provinciale di Libera Reggio Calabria e Csi Mimmo Nasone e Valentina Pagano. Infine, preziosissimo il contributo dei volontari in messa alla prova che in questi mesi mesi hanno affiancato l’equipe Csi e i dirigenti di Libera.