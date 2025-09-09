Forza Italia cresce a Reggio: un altro consigliere comunale aderisce al partito azzurro

La squadra di Forza Italia cresce e si arricchisce: un altro Consigliere comunale di Reggio Calabria ha deciso di entrare ufficialmente nella grande squadra forzista. Si tratta di Saverio Anghelone, medico, ecografista e specialista in reumatologia, da sempre impegnato nel sociale e in politica. Anghelone, infatti, nel recente passato è stato sia vicesindaco che assessore a Palazzo San Giorgio e ha ricoperto in più occasioni ruoli all’interno dei partiti.

“Ho deciso di aderire a Forza Italia perché è l’unico partito, soprattutto nel panorama regionale, che da anni ha una identità ben distinta, dei programmi ben precisi e degli ambiziosi obiettivi da raggiungere, molti dei quali già raggiunti, a Reggio e in Calabria. Forza Italia, con i suoi leader indiscussi, Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto, è l’unico partito in grado di dare al territorio risposte concrete, tangibili, reali. L’emblema di questo modus di fare politica è l’aeroporto dello Stretto – afferma Saverio Anghelone – che con la sua nuova vita è riuscito non solo a dare nuove possibilità di mobilità da e per Reggio Calabria, ma anche a rivitalizzare tutto l’indotto cittadino, mi riferisco a strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali varie, generando così introiti e posti di lavoro. Sono queste le risposte di cui hanno bisogno i reggini”.

Oltre a Saverio, recentemente ha sposato la causa azzurra anche la sorella, Serena, già candidata al Consiglio regionale e che nell’attuale competizione elettorale corre nella lista di Forza Italia in supporto di Roberto Occhiuto Presidente.

