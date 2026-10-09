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Allerta meteo a Reggio, Cannizzaro dispone la chiusura delle scuole

Scuole chiuse a Reggio Calabria domani, sabato 10 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale

09 Ottobre 2026 - 19:42 | di Redazione

Allerta meteo a Reggio, Cannizzaro dispone la chiusura delle scuole

Scuole chiuse a Reggio Calabria domani, sabato 10 ottobre 2026, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

La decisione è stata assunta dal sindaco Francesco Cannizzaro, in via precauzionale, per tutelare la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore.

Maltempo a Reggio Calabria, attivato il Centro Operativo Comunale

L’allerta arancione sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 24 di sabato 10 ottobre. Sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco, con possibili fenomeni di forte intensità.

Il Comune ha già disposto, con l’ordinanza sindacale n. 119/2026, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) fino alla cessazione dell’emergenza.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare sottopassi e aree potenzialmente soggette ad allagamenti.

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