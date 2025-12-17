‘Steelosa’: la panchina simbolo del riciclo dell’acciaio arriva a Reggio – FOTO

Dopo aver toccato diversi centri del Nord Italia, il tour di Steelosa® approda a Reggio Calabria. La città ospita infatti la decima tappa della panchina emblema delle buone pratiche ambientali: realizzata in acciaio 100% riciclato e modellata nel simbolo dell’infinito, rappresenta le infinite possibilità di recupero di questo materiale.

L’opera, ideata da RICREA (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) in collaborazione con ANCI e Pubblicità Progresso, è stata collocata all’interno del Parco Urbano “Il Tempietto”, area verde recentemente riqualificata affacciata sullo Stretto.

Raccolta record a Reggio Calabria: +42% nel 2025

L’installazione di Steelosa® giunge in un momento di grande crescita per la città sul fronte della sostenibilità. Secondo i dati Ricrea, nel 2025 la raccolta degli imballaggi in acciaio a Reggio Calabria ha registrato numeri importanti:

128 tonnellate raccolte (rispetto alle 90 del 2024).

raccolte (rispetto alle 90 del 2024). Un incremento del 42% in un solo anno.

in un solo anno. Una resa pro capite che sale a 0,76 kg per abitante.

Realizzata interamente con acciaio proveniente da barattoli, scatolette, fusti, bombolette e tappi, la panchina testimonia come i rifiuti post-consumo possano trasformarsi in elementi di design urbano.

Le dichiarazioni delle istituzioni e di RICREA

«Steelosa® è l’esempio tangibile di come l’acciaio possa rinascere. Siamo lieti che anche Reggio Calabria ospiti l’opera, sottolineando l’attenzione del territorio verso la sostenibilità», ha affermato Roccoandrea Iascone, Responsabile Comunicazione del Consorzio RICREA.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato il ruolo centrale dei Comuni:

«Reggio Calabria ha scelto la strada dell’economia circolare. Iniziative come questa dimostrano come sostenibilità, design e cura del territorio possano convivere, trasformando le scelte quotidiane in benefici per la collettività».

Massimiliano Merenda, delegato al Decoro e Arredo urbano, ha aggiunto:

«La nostra visione si ritrova in quella di RICREA: coniugare il design alla sostenibilità attraverso opere concrete, visibili e soprattutto accessibili».

All’inaugurazione erano presenti anche il Dirigente del settore Ambiente, Domenico Rechichi, e i rappresentanti del Consorzio.