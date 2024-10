Reggio, conclusa con un sold out la seconda edizione del Memorial Paolo Costantino

Si è tenuto dal 5 all’8 settembre il Secondo Memorial “Paolo Costantino” Organizzato dall’associazione culturale P. Costantino in via V. Furnari.

Una manifestazione che ha registrato uno straordinario successo di pubblico, mettendo insieme i livelli istituzionali con le tante realtà di base presenti nel territorio cittadino.

Paolo Costantino, uomo esemplare, ”compagno ferroviere”, che ha fatto della militanza nel Partito Comunista Italiano una ragione di vita. La rettitudine, l’abnegazione e l’amore per il prossimo hanno contraddistinto il suo operato anche nello svolgimento dei suoi incarichi istituzionali, prima come consigliere e in seguito come presidente di circoscrizione.

Attivo e partecipe nel percorso inaugurato dall’amministrazione comunale negli anni ’90, molto legato al sindaco Italo Falcomatà, ha sviluppato il suo percorso politico sempre all’interno della storica sezione Girasole; fino al momento della sua scomparsa, pur minato nel fisico dalla malattia, ha retto con mano sicura quella che lui amava definire ancora la sua “sezione”.

Figure come quella di Paolo siano d’esempio in questi tempi di “emergenza educativa” e di caduta dei valori morali e civili.

La 4 giorni ha visto coinvolti i rappresentanti istituzionali e non solo, tanti sono stati gli eventi in programma col coinvolgimento di associazioni e cittadini, ordini professionali, giovani e anziani che hanno avuto la possibilità di dire la loro, di proporre, di interloquire, di partecipare attivamente.

L’Associazione Paolo Costantino ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, la famiglia Costantino, la Regione Calabria, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco della Città Metropolitana Avv. Riccardo Mauro, l’On. Giovanni Nucera, l’ Avv. Mario Cardia, l’Avv. Giuliana Barberi, l’Avv. Sergio Mazzu’, il dott. Rodolfo Malaspina, la socia Angela Pellicano’, il Presidente dell’Associazione Nonni Sprint Pippo Campolo, l’Associazione Asd Stadio Di Umberto Babuscia ed i ragazzi premiati del torneo di calcio P. Costantino (miglior portiere Carella Simone e miglior attaccante Paviglianiti Giuseppe) e tutti i gruppi che si sono esibiti nel corso delle serate.