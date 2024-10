Lavori in via Montevergine Petti, Burrone: “Un’arteria stradale nuova di zecca”

É stato avviato nella giornata di ieri l’intervento di riqualificazione della via Montevergine Petti a Reggio Calabria. Un intervento, realizzato dalla società in house del comune Castore, molto atteso dai cittadini che quotidianamente percorrono l’importante arteria stradale.

“Un attesa lunga diciannove anni – ha sottolineato il consigliere con delega alle manutenzioni stradali Filippo Burrone – finalmente i cittadini potranno usufruire in piena sicurezza di una strada di collegamento strategicamente importante per tutta la città. Parliamo di un’arteria stradale che collega il rione di Santa Caterina con la Via Lia di San Brunello, con due importanti raccordi autostradali, e che può finalmente vivere una nuova vita grazie all’intervento dell’Amministrazione Falcomatà”.