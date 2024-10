Reggio, l’elenco di numeri utili e contatti dei servizi essenziali comunali

Sul sito www.reggiocal.it sono disponibili gli orari e le modalità di erogazione dei servizi offerti da tutti i settori comunali della città di Reggio Calabria a seguito dell’applicazione delle misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano i contatti dei servizi essenziali più richiesti, rimandando al sito della rete civica e alle pagine social istituzionali (facebook e telegram, ricercabili con @comunerc) per visualizzare il quadro integrale della nuova organizzazione comunale.

Urp

– dal 16/03/2020 e fino a emergenza COVID-19 le segnalazioni per disservizi idrici, fognari, stradali, illuminazione, ambientali, potranno pervenire esclusivamente tramite telefono ai numeri:

0965/3622793 – 0965/3622792 e/o tramite e-mail urp@reggiocal.it / urp@pec.reggiocal.it e nei seguenti giorni :da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:30.

Nelle giornate ed orari di chiusura dell’Urp, le richieste di pronto intervento possono essere comunicate alla Polizia Locale al numero 0965/53004 o 0965/53991.

– Il deposito di atti, istanze e documenti nonché il ritiro delle cartelle esattoriali, potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente ai numeri 0965.3622792 – 93; 0965.23316.

Servizi Demografici-Decentramento

Gli Uffici decentrati di Catona, Gallico, Tremulini, Archi, Ravagnese, Santa Caterina, Gallina, Pellaro, Mosorrofa fino alla data del 3 aprile 2020, resteranno chiusi al pubblico.

Tutte le attività ed i servizi sino ad oggi erogati presso tali sedi, saranno demandate esclusivamente e sino a diversa e contraria disposizione alla sede centrale dei servizi demografici con sede in via Torrione, 2/N.

Gli Uffici decentrati di Archi e Sbarre fino alla data del 3 aprile 2020, resteranno chiusi svolgendo soltanto attività di back-office, conseguentemente tutte le attività ed i servizi sino ad oggi erogati presso tali sedi, saranno demandate esclusivamente e sino a diversa e contraria disposizione alla sede centrale dei Servizi Demografici con sede in via Torrione, 2.N.

I servizi a domicilio di espletamento dei servizi anagrafici, nonché la convenzione “Punto Città” stipulata con gli Istituti Penitenziari “G. Panzera” e “Arghillà” sono sospesi.

Gli uffici Anagrafe, Rilascio Carta d’Identità, Stato Civile e Elettorale sono aperti al pubblico solo su appuntamento. Sul sito www.reggiocal.it sono disponibili tutti i numeri di telefono dei servizi attivi.

I servizi essenziali di registrazioni nascite e registrazioni decessi sono garantiti regolarmente, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 (per informazioni tel. 0965 /3622421, 3622414; 0965 3622464) venerdì dalle ore 9:00 alle 12 e dalle 15 alle ore 17.

Nella giornata di domenica saranno garantiti turni di reperibilità degli ufficiali di stato civile dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Si comunica che solo in caso di estrema necessità ed urgenza per l’ufficio registrazione decessi sarà disponibile il seguente numero mobile dell’ufficiale di stato civile sig. Ateneo Natale tel: 339.7413286

Comando Polizia Municipale

Gli uffici rimarranno aperti al pubblico esclusivamente nei giorni feriali il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Al fine di evitare disagi e disservizi, si invita la cittadinanza ad interfacciarsi con il Comando per via telematica trasmettendo, in via prioritaria ed ove possibile, comunicazioni ed istanze agli indirizzi di posta elettronica.

Inoltre, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30:

– per rimozioni, sequestri e fermi amministrativi tel. 0965.3622803

– per informazioni, sanzioni amministrative, incidenti stradali e richiesta di accesso agli atti Tel. 0965.3622811 .

Per urgenze ed emergenze il Comando potrà essere contattato h/24 ai numeri telefonici 0965 53991 e 0965 53004, raccomandando di limitare le comunicazioni ai tempi ed ai casi strettamente necessari.