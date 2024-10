Reggio, Nazionale Sitting Volley in città

Le ragazze, attualmente in preparazione a Quattromiglia, in provincia di Cosenza, arriveranno a Villa San Giovanni già nella notte di venerdì

Nella giornata di sabato 29 giugno, la Nazionale Italiana di Sitting Volley femminile, guidata dal CT Amauri Ribeiro, farà visita alla Città di Reggio Calabria, rispondendo all’invito del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Calabria e della società Volley Cenide di Villa San Giovanni.

Dopo lo straordinario quarto posto ottenuto dalle azzurre nel campionato mondiale dello scorso anno, obiettivo impensabile alla vigilia della competizione, le ragazze di Amauri Riberio arrivano nella Città dello Stretto, in casa dell’atleta Raffaella Battaglia, per la preparazione al prossimo campionato europeo di sitting volley in programma a Budapest, in Ungheria, dal 15 al 20 luglio.

Le ragazze, attualmente in preparazione a Quattromiglia, in provincia di Cosenza, arriveranno a Villa San Giovanni già nella notte di venerdì, dove si fermeranno per continuare gli allenamenti.

Per l’occasione, si terrà una conferenza stampa presso Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle ore 11.30, dove la squadra e lo staff saranno accolti da Antonino Scagliola, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Raffaele Battaglia, Presidente della società Volley Cenide co-organizzatrice dell’evento promosso dal CIP, Umberto Gatto e Domenico Panuccio, rispettivamente Consigliere Regionale e Presidente Territoriale della FIPAV Calabria, il Consigliere Metropolitano nonché padrone di casa Demetrio Marino, il Consigliere Regionale delegato allo sport Gianni Nucera, il Consigliere Comunale delegato allo sport Giovanni Latella, il Sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari, accompagnato dal suo assessore allo sport Pietro Caminiti. A seguire, prima del ritorno agli allenamenti, la Nazionale si sposterà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per l’immancabile visita ai Bronzi di Riace.

“La presenza in Nazionale di una reggina, precisamente villese, Raffella Battaglia, ci riempie il cuore di orgoglio. Le ragazze sono un esempio di vita, da cenerentole del mondiale sono arrivate ad un passo dalla medaglia di bronzo grazie alla loro determinazione e caparbietà. Mi auguro che la visita in Calabria, oltre che a garantire una buona preparazione, possa portare un po’ di fortuna alle ragazze in vista dell’europeo in Ungheria, in modo da farle tornare anche per i futuri appuntamenti”. Ha dichiarato il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Antonino Scagliola.