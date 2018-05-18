Si svolgerà Domenica 20 Maggio con ritrovo e concentramento dei partecipanti nell’area di sosta della Stazione Lido alle ore 9.00, il VI Festival Autoretrò Città di Reggio Calabria “Evento turistico culturale: la nostra generazione. Arte, cultura e riconoscimento dei veicoli storici”. Arricchito dalla partecipazione di oltre cinquanta auto d’epoca, provenienti da tutto il territorio nazionale per l’assegnazione del Trofeo Rosso Corsa ed il Memorial Gianni Gatto.

Gli organizzatori: Aermes, Rossocorsa 150 e Vespa Club

L’Associazione Reggina Mezzi Storici Aermes con Presidente Lillo Cavallo, profondo conoscitore della motoristica e raffinato intenditore di auto d’epoca, è da tempo federata ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed è presente da molti anni su tutto il territorio con la partecipazione ed organizzazione di eventi e premiazioni con il solo interesse di valorizzare l’aspetto culturale, storico e sociale della passione e dedizione verso mezzi a motore del secolo scorso e promuovere la conservazione ed il recupero di qualsiasi mezzo sempre a motore che abbia compiuto vent’anni. L’Aremes con Presidente Lillo Cavallo, in collaborazione con il Club Rossocorsa 150 con Presidente Natale Romeo ed il Vespa Club Reggio Calabria con presidente Enzo Vitrioli saranno lieti nell’accompagnare la manifestazione intera lungo il suo itinerario che attraverserà la città in direzione sud dopo aver effettuato le operazioni preliminari con colazione al Caffè Matteotti.

Il programma dell’evento vedrà automobili come il Maserati 3500 GT del 1959, la Lancia Aurelia B20 GT, la Citroen Maserati, due 2600 Spider Touring Giulia GT accompagnate da altre automobili di marca Alfa Romeo.

Gli equipaggi e il percorso fino a Pellaro

Non di meno gli equipaggi che guideranno questi eccezionali mezzi storici, equipaggi che proverranno dalla Puglia, dalla Sicilia e da tutta la Calabria. Alle ore 10.45 il corteo di automobili partirà con destinazione Pellaro, attraversando il Lungomare Falcomatà la bretella del torrente Calopinace per il naturale proseguo sulla Statale 106 fino al piazzale della stazione di Pellaro per una sosta aperitivo. Ripartenza ripercorrendo verso nord la statale 106 fino all’uscita sulla tangenziale delle bretelle del Calopinace, attraversando questa volta il Corso Garibaldi per poi costeggiare le vie del museo per far ritorno al piazzale della stazione Lido dove verso le ore 13.00 presso il vicino ristorante Luna Ribelle si svolgerà il pranzo di commiato dei radunisti alla manifestazione. In occasione del raduno si ricorderà il certosino lavoro eseguito dal Aermes, dal club rossocorsa 150 e dal vespa club di reggio calabria per arrivare in data 10 febbraio 2018 ad omologare ben 24 autovetture che naturalmente saranno presenti al festival con graditissima sorpresa per i driver dei mezzi omologati. Questo perché la qualità dei veicoli certificati ASI è molto alta, il regolamento tecnico dell’ente federale stesso viene applicato in modo assai rigoroso. Non resta che aspettare Domenica prossima per sentire rombare motori di autovetture d’epoca per le vie importanti della Città Metropolitana.