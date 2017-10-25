Sabato 28 ottobre allo Scavolini Store di Rende ingresso libero e degustazioni: le food blogger Mary Praticò e Jsaura Frisco preparano ricette per l'aperitivo

Le serate in compagnia di amici o familiari possono rivelarsi l’occasione giusta per sfoggiare le proprie abilità culinarie e sorprendere gli invitati. Così iFood e Scavolini hanno organizzato uno show-cooking per sabato 28 ottobre, dalle 17:30 alle 19:00, presso lo Scavolini Store Cosenza durante il quale Mary Praticò e Jsaura Frisco dispenseranno i loro migliori consigli per creare sfiziosi aperitivi.

Location dell’evento è lo Scavolini Store Cosenza, uno spazio di 180 mq in Verdi 2 (Palazzo San Borromeo) a Rende, che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine e bagni firmati Scavolini. Insieme al personale di Marazita Mobili, che vanta una lunga e proficua esperienza nel mondo dell’arredo affianco a Scavolini, i visitatori dello Store potranno essere accompagnati in un percorso di design tra classico e moderno e potranno ammirare le collezioni Carattere, Diesel Social Kitchen LiberaMente, Motus e Tetrix per l’arredo cucina e living e le collezioni Aquo, Idro, Lagu e Rivo per l’ambiente bagno.

Il tema dell’aperitivo e le prime ricette

“Momento aperitivo” sarà il tema di questo evento, durante il quale si potrà prendere spunto per colorare gli aperitivi del sabato sera. La prima ricetta porterà tutti i gusti della Calabria in un bicchiere: le cheesecake salate, realizzate con taralli, caprino e confettura al peperoncino stupiranno gli ospiti.

Si passa poi ad un sushi all’italiana con pancarrè, salmone, robiola e rucola, un aperitivo finger food senza cottura, perfetto per chi non ha tempo per mettersi ai fornelli.

A stupirvi con queste ricette facili e veloci saranno le food blogger Mary Praticò e Jsaura Frisco.

Le food blogger Mary Praticò e Jsaura Frisco

Mary Praticò scrive con sua mamma Mina sul blog Impastando a quattro mani, spazio pensato per trasmettere la loro passione per i fornelli, condividendo ricette e coltivando una cucina virtuale perfetta per scambiarsi suggerimenti e consigli.

Jsaura Frisco, salentina di nascita ma calabrese d’adozione, ama cimentarsi ai fornelli e sperimentare nuovi ingredienti e sapori. Nel suo blog Cinnamon Girl emerge la sua passione per i dolci e la piccola pasticceria con l’incursione di proposte salate di ispirazione vegan.

Prosegue il progetto Scavolini “iFood inStore”, il blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che per tutto il 2017 continuerà a coinvolgere gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buon cibo e design.

SHOW-COOKING

DOVE Scavolini Store Cosenza – Via Verdi (Palazzo San Borromeo) 2, 87036 Rende

QUANDO Sabato 28 ottobre – dalle 17:30 alle 19:00

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2016 i 220 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito oltre 280 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di NetAddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

Ottobre 2017

Ufficio stampa iFood – Elettra PR

Via Tortona, 18

Mauro Perego – mauro.perego@elettrapr.it – Cel. 393 8188596

Ilenia Franchi – ilenia.franchi@elettrapr.it – Cel. 393 9079914

Ufficio stampa Scavolini – Studio Roscio

Via Bistolfi, 49 20134 Milano

Tel. 02 3450212 – press@scavolini.com