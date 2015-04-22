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Restart protagonista nel torneo regionale Gpt a Catanzaro

Due primi, tre secondi e due terzi posti: il bilancio della società reggina Restart al torneo Gpt di ginnastica ritmica svoltosi a Catanzaro

22 Aprile 2015 - 14:00 | di Redazione

Le ginnaste della Restart impegnate nel torneo Gpt di Catanzaro

Sette podi complessivi con 2 primi, 3 secondi e 2 terzi posti.

È questo il brillante bilancio finale della società reggina Restart al torneo Gpt di ginnastica ritmica svoltosi nella Palestra Coni di Catanzaro.

I podi e i punteggi

I gradini più alti del podio sono stati occupati da Maria Sinicropi (3° fascia, II livello) col punteggio di 30,050 e Martina Guida (2° fascia, I livello) che ha totalizzato 19,400 punti. Al secondo posto si sono piazzate Antonella Moro (1° fascia, I livello) con 18,400, Siria D’Amico (2° fascia, I livello) con punti 18,850 e Debora Moragas (3° fascia, I livello) con 18,800. Terzo posto invece per Noemi Crupi (3° fascia, I livello) con punti 18,700 e Noemi Megale (1° fascia, II livello) con 28.300. Degni di menzione anche il quarto e il quinto posto di MariaRosaria Meduri (18,500) e Benedetta Lombardi (18,400) entrambe nella categoria 3° fascia, I livello.

Le gare di primo livello si sono svolte su tre attrezzi (corpo libero, fune e palla) e la classifica finale è stata stilata sulla base dei migliori due punteggi, mentre quelle di secondo livello su quattro attrezzi (corpo libero, fune, palla e cerchio), con graduatoria  determinata dai tre migliori punteggi.

Il livello tecnico delle ginnaste Restart

Le ginnaste della Restart hanno svolto esercizi di elevato livello tecnico, dimostrando disinvoltura da veterane e padronanza degli attrezzi, confermandosi così ancora una volta ai vertici del panorama regionale. Come testimonia anche il primo gran premio di ginnastica ritmica Csi svoltosi recentemente a Gallina, dove tutte le 22 atlete Restart impegnate in gare individuali, di coppia e a squadre hanno ottenuto il pass per le finali di Lignano Sabbiadoro dal 20 al 24 maggio.

Grande la soddisfazione della direttrice tecnica, la prof.ssa Marilena D’Arrigo, e delle istruttrici Ylenia Albanese, Sara Pensabene e Valeria Federico che vedono le atlete crescere di giorno in giorno e arricchire la bacheca del sodalizio reggino di nuovi prestigiosi trofei.

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