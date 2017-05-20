“Resto qui accanto”, ecco il videoclip del reggino Rosario Canale

E’ da poco uscito il video ufficiale del brano “Resto qui accanto” del cantautore reggino Rosario Canale. Il titolo sembra quasi una dichiarazione d’amore nei confronti della propria terra.

“Ho sempre avuto un rapporto ideale con Reggio Calabria, qui ho incontrato persone che mi hanno aiutato a crescere, qui continuo a vivere (quando gli impegni non mi portano altrove) e ho il mio studio di registrazione. La vivibilità e l’affetto delle persone che trovo qui, non c’è da nessun’altra parte”, aveva raccontato ai microfoni di CityNow.

Rosario ha da poco vissuto l’esperienza all’interno di “Amici” format televisivo che è divenuto oramai punto di riferimento per i giovani artisti in cerca di una vetrina. A lui è toccata l’eliminazione, ma nonostante tutto procede con determinazione lungo il suo percorso musicale.

“Ci avevo provato già negli anni scorsi, stavolta avevo vinto la sfida ed felice di poter far parte del programma. Purtroppo però non ho partecipato al serale, peccato perchè sentivo di avere tutte le carte per arrivare fino in fondo. Le motivazioni ? Non sta a me dirlo, però credo che l’aspetto musicale e artistico conti sempre meno. La musica è una cosa, i programmi televisivi un’altra…”.

Ecco il nuovo e coinvolgente videoclip di “Resto qui accanto“, singolo di lancio del cantautore Rosario Canale.

Riprese video e Montaggio: Daniele Melara (DM Films) e Rocco Desio