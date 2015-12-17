Protocollo di collaborazione tra Ente Parco e Cai

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte, con specifica delibera approvata dal Consiglio Direttivo, ha siglato un protocollo di collaborazione con il Club Alpino Italiano finalizzato alla manutenzione e all’aggiornamento della rete sentieristica dell’Area protetta.

Il Protocollo prevede attività di studio e di rilevamento dei dati relativi ai sentieri e ai percorsi in base ai parametri del Catasto Nazionale del Sentieri del CAI e dell’istituito Catasto dei sentieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte, mantenendo fede al nuovo disciplinare sulla segnaletica approvato dall’Ente Parco nei mesi scorsi.

L’intesa si inquadra in una più ampia collaborazione sottoscritta anche da numerosi Parchi Nazionali d’Italia e da Federparchi.

Con l’accordo siglato il Parco dell’Aspromonte rafforza la volontà di investire sulla sentieristica al fine di valorizzare la montagna reggina.

La collaborazione persegue l’obiettivo di garantire l’aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili su tracciati sentieristici, avvalendosi dell’esperienza e dell’affidabilità del Cai.