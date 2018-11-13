Nella serata di sabato 10 novembre, presso i locali della Porta di Accesso – Centro Turistico di Accoglienza dell’Area Grecanica di Lazzaro, si è svolta un’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Spontaneo Comunia per discutere sulle possibili azioni da intraprendere per opporsi alla riapertura con aumento volumetrico della ex discarica situata in località Comunia nel Comune di Motta San Giovanni (RC).

Le proposte emerse dall’assemblea

Il comitato ha aggiornato cittadini e associazioni provenienti dal territorio mottese e da tutta la città metropolitana di Reggio Calabria sull’avanzamento dell’iter autorizzativo e ha riepilogato le iniziative fin’ora intraprese dal comitato stesso e dall’amministrazione comunale, esponendo al vaglio dei convenuti alcune proposte, tra cui la redazione di un appello da inviare al governo regionale e alla città metropolitana per ribadire il no alla riapertura della ex discarica.

Si è inoltre prospettata la possibilità di proporre un autonomo ricorso al TAR in caso di ratifica dell’autorizzazione alla riapertura della ex discarica. A questo proposito fin dal mese di luglio il Comitato ha avviato un’interlocuzione con l’avvocato Angelo Calzone, legale esperto in materia ambientale e presidente del WWF Vibo Valentia. Dalla discussione è emersa la disponibilità di diverse soggettività e associazioni a collaborare per approfondire ulteriormente le tematiche legate all’ambiente e alla ex discarica.

Collaborazione tra associazioni e cittadini

Il processo di condivisione delle informazioni, l’importanza della collaborazione tra associazioni, il coinvolgimento della cittadinanza, la promozione del dialogo su tematiche pubbliche sono fin dall’origine i principi guida dell’attività del Comitato, nella convinzione che solo attraverso la condivisione, la partecipazione si possa davvero raggiungere quel risultato a cui tutti auspichiamo.

Fonte: Comitato Comunia