Il reggino Partinico eletto Vicepresidente Vicario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia

Si è svolto nella Sala Presidenti del C.O.N.I. il primo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, presieduto da Novella Calligaris (Nuoto) e costituito da Fiona May (Atletica), Ingrid Agostelli (Canoa), Kevin Albonetti (Tennis), Letizia Tinghi (Pattinaggio), Helga Chiostrini (Pallavolo), Kristian Ghedina (Sci), Franco Del Campo (Nuoto), Imma Cerasuolo (Nuoto). Nell’ambito degli argomenti all’ordine del giono, il “Consiglio” ha nominato all’unanimità due Vicepresidenti:

Riccardo Partinico (Karate) Vicepresidente Vicario e Componente della Commissione Cultura, Gianfranco Demenego (Atletica) Vicepresidente. L’Avvocato Giorgio Quadri (Nuoto) è stato nominato Segretario Generale.

Il prof. Riccardo Partinico ha iniziato nel 1973 a praticare Sport di combattimento con la “Fortitudo 1903” presieduta dal Prof. Giuseppe Pellicone, dopo qualche anno si è dedicato esclusivamente al Karate risultando campione italiano, per numerosi anni atleta di interesse nazionale e, nel 1985, primo atleta calabrese a partecipare e vincere una medaglia in una gara internazionale di Karate. Insegnante Tecnico dal 1985, ha allenato numerosi atleti divenuti Campioni d’Italia, tra le quali Alessandra Benedetto, la karateka che, nella storia del Karate calabrese, ha vinto il maggior numero di medaglie ai Campionati Italiani Assoluti e Rossella Zoccali, appena nominata dalla FIJLKAM quale Componente dello Staff Tecnico della Nazionale di Kumite U14.

Da gennaio 2021 Partinico è il Presidente della “Fortitudo 1903” e coordina le attività sportive di Judo, Lotta, Karate e Pesistica presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria.

Accreditato dal CIO alle Olimpiadi di Tokyo in veste di giornalista sportivo specializzato nel Karate, ha trasmesso in mondovisione i combattimenti di Luigi Busà che ha vinto la Medaglia d’Oro e le esecuzioni dei Kata di Viviana Bottaro che si è aggiudicata la Medaglia di Bronzo d, inoltre, e l’ultima intervista al compianto Claudio Guazzaroni, Coach della nazionale italiana prematuramente scomparso. Autore di numerose pubblicazioni in ambito sportivo Partinico è il massimo esperto di studi anatomici svolti sulle statue di interesse archeologico ed, in particolare, sui Bronzi di Riace.