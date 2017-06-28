Riforma terzo settore: svolta volontariato

“Ad un anno dall’ l’approvazione della legge delega, il Governo ha approvato in via preliminare i decreti delegati sulla riforma del Terzo Settore : Codice del terzo settore, disciplina dell’impresa sociale e cinque per mille. L’approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro i primi giorni di luglio”. Mentre si appresta dunque a seguire con particolare attenzione l’ultimo tratto dell’iter normativo, il sistema dei CSV conferma di essere pronto ad evolvere per corrispondere al meglio ad un mandato che sta per ampliarsi confermando la peculiarità strategica dello sviluppo del volontariato e ad assumersi le responsabilità che da questo derivano, anche nell’accompagnare il volontariato nella comprensione e nell’applicazione dell’intera riforma.

L’incontro dibattito del CSV dei Due Mari

A tale scopo il CSV dei Due Mari ha organizzato per venerdì 30 giugno cm , alle ore 18.00, presso l’Urban Center, via Tommaso Campanella 35,Reggio Calabria, un incontro dibattito dal titolo “Riforma del Terzo Settore: una svolta per il volontariato”

L’incontro, il primo di un ciclo, promossi dal CSV vuole essere un momento di approfondimento sulla riforma del Terzo Settore, sui decreti in via di approvazione definitiva, sui profili giuridici e sulle ripercussioni che essi avranno sul mondo del volontariato.

Gli stessi sono inoltre pensati per fornire un’azione di accompagnamento al mondo del volontariato ed una guida alla comprensione ed applicazione della riforma.

I relatori del primo incontro

I relatori presenti a questo primo incontro saranno:

Lorenzo Di Napoli, presidente Comitato Gestione Calabria

Francesco Cosentini, responsabile regionale Con.Vol.

Gianni Pensabente, portavoce regionale Forum del Terzo Settore

Luciano Squillaci, vicepresidente CSVnet.

Introduzione e saluti iniziali a cura di:

Pasquale Neri, portavoce Forum Territoriale del Terzo Settore

Peppe Bognoni, presidente CSV di Reggio Calabria.

Modera

Giuseppe Pericone , direttore CSV Reggio Calabria