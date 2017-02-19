Rinnavato il direttivo per il quadriennio all’Avis RC

I soci dell'Avis comunale di Reggio Calabria riuniti in assemblea eleggono i nuovi organi: confermati sei consiglieri e votati cinque nuovi componenti

I soci dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, questa mattina si sono riuniti in assemblea annuale nella gremita aula Gaetano Calipari, presso la sede sita in via Corso Garibaldi 585. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche degli organi collegiali.

Espletati gli adempimenti di rito, tra cui l’elezione del presidente dell’assemblea e del comitato elettorale. I primi interventi sono stati quelli di Antonio Gervasi, responsabile del Servizio Immuno-trasfusionale dell’azienda ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, e di Nino Posterino, presidente dell’Avis provinciale di Reggio Calabria, oggi eletto anche presidente dell’assemblea. Con la relazione del presidente uscente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Antonio Romeo, si è dato inizio ai lavori.

La relazione del presidente uscente

Il presidente Romeo ha dedicato il quadriennio di attività appena concluse al padre Vincenzo Romeo, decano dell’Avis reggina e calabrese, donatore della prima ora, scomparso lo scorso anno, e allo storico dirigente dell’Avis reggina Gaetano Calipari. Un quadriennio intenso durante il quale l’Avis comunale reggina ha sostenuto anche il trasferimento di sede dal numero 404 al numero 585 del corso Garibaldi, in un bene confiscato che nei mesi scorsi è stato definitivamente assegnato all’associazione. Quindi il presidente Romeo ha proceduto con l’illustrazione delle attività svolte, tracciando gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere.

“A fronte di 4989 donatori attivi iscritti alla nostra Avis comunale – ha spiegato il presidente Romeo – nel 2016 abbiamo raccolto 7294 unità tra emazie, plasma e piastrine, con un decremento rispetto all’anno precedente dovuto al west nile virus, che ha impedito a 350 donatori residenti fuori regione di effettuare il loro gesto d’amore, e ad un numero minore di raccolte espletate fuori sede per cause non dipendenti dall’associazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2017, puntando sempre sulla qualità che ha contraddistinto il nostro operato – ha concluso il presidente uscente Romeo – prevediamo di investire per il miglioramento dei tempi di attesa per la donazione, l’ottimizzazione delle procedure, la formazione del personale, la fidelizzazione dei donatori, la diversificazione delle strategie di comunicazione, l’aumento della capacità gestionale, con ulteriore ottimizzazione delle risorse umane, l’implementazione delle attività di sensibilizzazione nelle scuole”.

Bilancio e candidature agli organismi

All’ordine del giorno anche le relazioni del presidente del collegio dei sindaci Bruno De Stefano, del direttore sanitario Domenico Cotroneo e del tesoriere Mimmo Nisticò. Quest’ultima relazione ha preceduto l’approvazione del bilancio consuntivo del 2016 e la ratifica di quello preventivo 2017.

L’approvazione delle proposte di candidatura agli organismi collegiali dell’Avis provinciale, regionale e nazionale per il quadriennio 2017/2021, la nomina dei delegati all’assemblea dell’Avis provinciale (che si terrà a Cittanova il prossimo 26 marzo) e l’approvazione delle proposte di candidatura dei delegati per l’assemblea regionale e nazionale hanno preceduto la votazione e la riunione del comitato elettorale per verificare la regolarità delle operazioni di voto di elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti. Quindi al presidente del comitato elettorale. Franco Nisticò, il compito di ufficializzare i nomi dei nuovi componenti del direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell’Avis comunale di Reggio Calabria.

I nuovi componenti del direttivo

Confermati all’unanimità Myriam Calipari, Anna Foti, Domenico Nisticò, Ignazio Parrino, Antonio Romeo, Rino Tebala e votati all’unanimità Ignazio Ferro, Antonio Manuel Maresca, Nicola Pavone, Antonio Perla, Ginevra Scordo. Confermati, come revisori dei conti, Pasquale Conti, Bruno De Stefano, Antonietta Malavenda. Il consiglio direttivo oggi eletto guiderà l’Avis comunale di Reggio Calabria per i prossimi quattro anni. Entro trenta giorni la prima riunione per l’insediamento e la designazione del presidente e delle altre cariche sociali.