Rinvio della manifestazione Rassegna di Danza ‘Città dei Bronzi’

Per le condizioni metereologiche previste per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre la prevista manifestazione “Rassegna di Danza “Città dei Bronzi” è stata rinviata a domenica 13 settembre p.v. alle ore 20,00 sempre presso lo spazio del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”

Promossa dall’ Associazione Culturale Anassilaos in collaborazione con il C.R.A.M. (Camera Arti e Moda Calabria) e con il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” si terrà la prima Rassegna di Danza “Città dei Bronzi” che vedrà la partecipazione di numerose scuole di danza provenienti da ogni parte d’Italia. La rassegna, ideata dall’Avv. Clelia Scarano, Responsabile della Sezione Donna dell’Associazione Culturale Anassilaos, aperta a tutte le scuole ed associazioni di danza, si propone di creare un’occasione di incontro/confronto tra le varie scuole, il tutto finalizzato alla valorizzazione del territorio calabrese anche attraverso la promozione della creatività e della ricerca coreografica fra tutti coloro che si dedicano all’arte coreutica, favorendo altresì un momento di crescita tra le varie scuole.