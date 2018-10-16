Avrà inizio Domenica 21 Ottobre, la rassegna “Arte in Stazione“, sapientemente diretta dal maestro Alessandro Allegra.

Come per le precedenti edizioni, gli appuntamenti si terranno presso la Stazione FS S. Caterina a Reggio Calabria, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

Il programma prevede, come primo appuntamento, la mostra “Tutto Cesare“, occasione per festeggiare i cento anni del celeberrimo Chiosco, che ha rappresentato, nel corso degli anni, un pezzo di storia della nostra città e del suo Lungomare.

La Mostra sarà aperta dalle 17.00 alle 21.00.

Alle 18.30, presso la Sala Museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione, appuntamento con la cultura e la storia della città: il prof Daniele Castrizio parlerà del Lungomare di Reggio nei Secoli. A seguire la “Festa Cesare”, con la degustazione del gelato all’Annona di Reggio Calabria e Bergamando, le prelibatezze dei frutti, usati sia come addobbo tavola che come invitanti assaggi, la Marmellata di Annona, servita spalmata su bruschette di briosce e la Bibita all’Annona. Coglieremo l’occasione anche per conoscere i produttori dell’Annona di Reggio Calabria, i fratelli Biliardi di Catona, che, con amore, passione e professionalità, continuano sulla strada tracciata dal loro padre. Eccellenze calabresi, come tante che la nostra terra possiede e che Incontriamoci Sempre promuove, con l’obiettivo di consumare i prodotti Made in Calabria.