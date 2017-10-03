Ritornano i laboratori per bambini ‘Creativamente Parco’ – FOTO
Il 6 e il 7 ottobre tornano gli eco-laboratori per bambini a Santo Stefano in Aspromonte e Roghudi, per scoprire la fauna del Parco con fiabe, giochi e materiali di riciclo
03 Ottobre 2017 - 10:32 | di Vincenzo Comi
Anche quest’anno l’associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il progetto “Riscopriamo l’Aspromonte” patrocinato e sostenuto dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, mette in campo diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni e alla valorizzazione e promozione culturale dei territori del parco.
I laboratori a Santo Stefano in Aspromonte e Roghudi
Il progetto patrocinato anche dal comune di Roghudi e di Santo Stefano in Aspromonte, avrà inizio il 6 ottobre alle ore 10 con gli eco-laboratori “Creativamente Parco” presso l’istituto comprensivo “O. Lazzarino” plesso di Santo Stefano in Aspromonte e il 7 ottobre alle 15,30 presso piazza Municipio a Roghudi. Un originale percorso ricreativo per far conoscere alla nuove generazioni le specie faunistiche presenti nei territori del Parco Nazionale dell’Aspromonte attraverso la lettura di fiabe, giochi e laboratori con l’utilizzo di materiali di riciclo finalizzati allo sviluppo della manualità, della creatività e della fantasia. Quest’anno il tema principale sarà la lettura del grande libro “Lupo, lupo ma ci sei?” interamente realizzato con la tecnica del pop-up, che stimolerà i bambini a realizzare una simpatica marionetta di un lupo da realizzare con materiali di riuso. Gli eco-laboratori, realizzati in collaborazione con l’associazione ludico-educativa “Lelefante”, saranno integrati ad una serie di attività di tipo ludico-ricreativo all’aperto con giochi ed animazione rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni.
“Il progetto prosegue il percorso sviluppato in questi anni in sinergia con gli enti territoriali per la valorizzazione e promozione delle bellezze paesaggistiche, delle risorse culturali e ambientali dell’Aspromonte attraverso iniziative mirate al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza delle tradizioni locali, elementi essenziali per definire lo sviluppo di un sistema di percorsi integrati tra i comuni del parco” – afferma il presidente dell’associazione Giuseppe Mazzacuva –
L’iniziativa “Creativamente Parco” rappresenta un metodo didattico sperimentale per coinvolgere e suscitare interesse nelle nuove generazioni alle tematiche di preservazione e tutela del complesso ecosistema presente nel parco con l’adozione delle corrette pratiche ecologiche da assumere per la fruizione di questi luoghi”.
La mostra fotografica finale a Palazzo San Giorgio
Il progetto ”Riscopriamo l’Aspromonte” si concluderà con una mostra fotografica sulle singolarità paesaggistiche, faunistiche e floreali dell’Aspromonte, che sarà allestita dal 18 al 24 ottobre nella Galleria di palazzo san Giorgio nella città di Reggio Calabria.
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