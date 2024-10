Ritorno a scuola in Italia, Azzolina: ‘Ci sono ancora troppi rischi’

“A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi”.

È questo il pensiero della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista sul Corriere della sera in cui fa presente che si allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio.

“A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole, per poche settimane, mentre il Paese conta oltre 500 morti al giorno per il Coronavirus, rischierebbe solo di vanificare gli sforzi fatti” scrive in un post su Facebook il ministro dell’istruzione.

La ministra sottolinea che, anche se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle saranno “vere”, con i 4 e i 5. E per le famiglie ci sarà un aiuto con “un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter“. Per la maturità “sarebbe auspicabile” l’esame a scuola.

“Dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per poter tornare a scuola nello stesso modo in cui ci andavamo prima. E intanto dobbiamo sostenere studenti e docenti nella didattica a distanza. E soprattutto aiutare le famiglie in questa fase così impegnativa”.