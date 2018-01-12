Si è tenuta nella Capitale la cerimonia di inaugurazione della targa toponomastica intitolata a Giacomo Mancini nel quinto municipio di Roma Capitale–Quartiere Collatino, tra via Prenestina a via Vittorino Colombo.

«L’intitolazione di una strada a Giacomo Mancini nel cuore della Capitale d’Italia è motivo d’orgoglio per la nostra regione e rappresenta il giusto tributo a un grande leader che in tutta la sua lunga vita politica si è sempre ispirato a una cultura, alimentata da ideali democratici ed etici, rivolta ai problemi del Paese e soprattutto alle irrisolte contraddizioni del Mezzogiorno e alle condizioni della sua Calabria», ha detto il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio.

«Mi onoro», ha aggiunto Oliverio «di aver intrattenuto con lui rapporti di profonda amicizia e voglio sottolineare che le sue battaglie e le sue intuizioni sono ancora di grandissima attualità».

«Attraverso una cultura riformista Mancini seppe mettere in atto risultati concreti come l’ammodernamento delle infrastrutture viarie in tutto il Paese e il completamento, in tempi record, dell’autostrada del sole che tolse dall’isolamento l’intero Mezzogiorno, così come l’istituzione dell’Università in Calabria, l’ampliamento delle strutture portuali e aeroportuali, la costruzione di sedi scolastiche e comunali, di acquedotti e di reti fognarie, di impianti di illuminazione, e il finanziamento e l’attuazione della legge 167 per l’edilizia economica e popolare».