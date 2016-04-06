Rosanna Scopelliti in visita al Villaggio dei Giovani

Sabato 2 aprile al Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestito dal 2009 dall’associazione Attendiamoci, si è svolta la visita dell’On. Rosanna Scopelliti, componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

L’onorevole, che qualche tempo fa aveva già visitato la struttura, ha potuto vedere le realtà laboratoriali che in essa sono oggi presenti: l’associazione, divenuta in questi anni punto di riferimento per le giovani generazioni, a livello territoriale e nazionale, grazie agli strumenti offerti per il potenziamento delle risorse personali e la formazione di eccellenza, ha infatti attivato delle aree laboratoriali dedicate alla lavorazione del legno, alla sperimentazione alimentare e alla creatività (wood, food, creative lab).

Con l’occasione, sono stati presentati all’on. Scopelliti i numerosi progetti avviati in questi ultimi mesi, tra i quali il centro formativo laboratoriale per giovani con idee innovative, “Le Officine del Lavoro”, e le attività organizzate all’interno del bene confiscato alla criminalità organizzata “Via Massena 4” sito nella città di Milano, concesso in gestione ad Attendiamoci dal 2015, nel quale i giovani sperimentano la bellezza di relazioni significative.

Conclusa la visita, l’on. Scopelliti si è fermata a cenare con i ragazzi presenti, gustando una pizza preparata da loro e cotta nel forno a legna della struttura!

La sua visita è stata la testimonianza di uno Stato presente che, insieme all’impegno dei cittadini, crea valore per la comunità e va oltre le brutture della criminalità organizzata.