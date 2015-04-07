Il Rotaract Club presenta il concerto di beneficenza #EndPolioNow

Musica e solidarietà all'Odeon: gruppi, ospiti e associazioni per sensibilizzare contro la poliomielite

La musica per coinvolgere, per accendere una serata speciale nel segno della solidarietà. Questo lo spunto dell’iniziativa “#EndPolioNow” organizzata dal Rotaract Club Reggio Calabria di concerto con il Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2100 con l’intento della sensibilizzazione pubblica nella campagna di lotta alla poliomelite.

Sarà il cineteatro Odeon, mercoledì 8 aprile alle 20.00, la location che ospiterà l’evento. La serata presentata da Pasquale Caprì e Emanuela Albanese, vedrà esibirsi sul palco i gruppi “Sol de Mar”, “Siamo solo noi Tribute Band Vasco Rossi”, “Brit4sound”, oltre a Gianluca Marino e Carmen Cardile accompagnati dal maestro Alessandro Praticó.

Ad affiancare gli organizzatori anche le associazioni “Unicef Reggio Calabria”, “Kiwanis Junior club Reggio Calabria Juppiter RC”, “New Deal”, “Telefono Amico” ed “Agifar”.

“Sconfiggiamo la polio… basta poco!!”. E’ questo l’invito che rivolge il Presidente del Rotaract Club Reggio Calabria Rosario Barresi.