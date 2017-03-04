Royal Garden e Cira Lombardo: grande successo al seminario sul Wedding Planner
Il Royal Garden ospita la seconda edizione del seminario di Wedding Planning di Cira Lombardo, con partecipanti da tutta la Calabria
04 Marzo 2017 - 18:43 | di Pasquale Romano
di Antonello Diano – Si è tenuto ieri pomeriggio presso il Ristorante Royal Garden, nell’elegante sala Marylin, il seminario di orientamento al Wedding Planning organizzato da Cira Lombardo, conosciuta a livello nazionale.
Un appuntamento unico in tutta la Calabria e giunto alla 2^ edizione, che ha visto la partecipazione di interessati al mondo dell’organizzazione dei matrimoni da tutte le principali cittadine calabresi, soprattutto Reggio Calabria e Cosenza.
Complice una bellissima giornata di sole ed il clima quasi primaverile, Cira Lombardo ha riscaldato i cuori dei presenti spiegando la vita del Wedding Planner, ovvero quella figura altamente professionale a cui si affidano le coppie in procinto di sposarsi.
Chi è il Wedding Planner
La figura del Wedding Planner è una figura ancora poco conosciuta al Sud e spesso fraintesa come colei che prende le decisioni al posto degli sposi. Al contrario, il o la Wedding Planner così come ha sempre fatto Cira Lombardo è quella figura che riesce a tramutare i sogni in realtà, realizzare desideri e rendere pratico l’impossibile.
La wedding planner gestisce gli allestimenti, le scenografie, rendendo il matrimonio un momento più unico di quanto sia già. Cira Lombardo, napoletana, è molto più di una organizzatrice di matrimoni: è una creatrice di eventi, una creativa, un’artista, una donna forte e determinata che ha saputo affermare la sua professionalità nell’ambito matrimoniale realizzando matrimoni meravigliosi in Italia ed all’estero.
Il percorso di Cira Lombardo
È proprio con la sua determinazione e forza d’animo che Cira è ascesa in questo campo, creando anche una rivista di settore – “Wedding Luxury – ed anche un omonimo format televisivo in onda su Sky (canale 425).
Tante le curiosità e gli aneddoti spiegati durante questo seminario. Tra gli ospiti è spiccata la presenza di Erika Brancati, in passato allieva di Cira Lombardo e adesso sua collaboratrice.
Un momento di formazione professionale per gli addetti al settore, ma anche per chi vuole affacciarsi per la prima volta a questo mondo romantico e professionale.
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