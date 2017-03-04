Royal Garden e Cira Lombardo: grande successo al seminario sul Wedding Planner

di Antonello Diano – Si è tenuto ieri pomeriggio presso il Ristorante Royal Garden, nell’elegante sala Marylin, il seminario di orientamento al Wedding Planning organizzato da Cira Lombardo, conosciuta a livello nazionale.

Un appuntamento unico in tutta la Calabria e giunto alla 2^ edizione, che ha visto la partecipazione di interessati al mondo dell’organizzazione dei matrimoni da tutte le principali cittadine calabresi, soprattutto Reggio Calabria e Cosenza.

Complice una bellissima giornata di sole ed il clima quasi primaverile, Cira Lombardo ha riscaldato i cuori dei presenti spiegando la vita del Wedding Planner, ovvero quella figura altamente professionale a cui si affidano le coppie in procinto di sposarsi.

Chi è il Wedding Planner

La figura del Wedding Planner è una figura ancora poco conosciuta al Sud e spesso fraintesa come colei che prende le decisioni al posto degli sposi. Al contrario, il o la Wedding Planner così come ha sempre fatto Cira Lombardo è quella figura che riesce a tramutare i sogni in realtà, realizzare desideri e rendere pratico l’impossibile.

La wedding planner gestisce gli allestimenti, le scenografie, rendendo il matrimonio un momento più unico di quanto sia già. Cira Lombardo, napoletana, è molto più di una organizzatrice di matrimoni: è una creatrice di eventi, una creativa, un’artista, una donna forte e determinata che ha saputo affermare la sua professionalità nell’ambito matrimoniale realizzando matrimoni meravigliosi in Italia ed all’estero.

Il percorso di Cira Lombardo

È proprio con la sua determinazione e forza d’animo che Cira è ascesa in questo campo, creando anche una rivista di settore – “Wedding Luxury – ed anche un omonimo format televisivo in onda su Sky (canale 425).



Tante le curiosità e gli aneddoti spiegati durante questo seminario. Tra gli ospiti è spiccata la presenza di Erika Brancati, in passato allieva di Cira Lombardo e adesso sua collaboratrice.

Un momento di formazione professionale per gli addetti al settore, ma anche per chi vuole affacciarsi per la prima volta a questo mondo romantico e professionale.