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Sabato 27 e domenica 28 a piazza Duomo “Lo sport a misura di bambino”

Villaggio sportivo con discipline per bambini dai 3 anni e momenti su alimentazione, postura, igiene e ambiente: due giorni di gioco in piazza

26 Settembre 2014 - 14:11 | di Redazione

Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2014 si svolgerà presso piazza Duomo di Reggio Calabria la manifestazione sportiva itinerante denominata “Lo sport a misura di bambino” organizzata dal Circolo Crucitti.

Il villaggio che promuove diverse discipline sportive a partire  dai 3 anni  avranno inizio dalle ore 9.30 di sabato coinvolgendo oltre 20 scuole dell’ infanzia gemellate con il Circolo per poi proseguire sia nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica.

Inoltre in piazza ai bambini si parlerà di alimentazione, postura, igiene ed ambiente. Aspettiamo in piazza i bambini della nostra città per trascorrere due giornate di sano divertimento. GIOCANDO S’ IMPARA !!!

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