Saluti istituzionali, associazioni e approfondimento storico all'Auditorium della chiesa di via del Gelsomino, nel ricordo del Santo di Chorio di San Lorenzo

Tutto pronto presso l’Auditorium della chiesa di San Gaetano Catanoso in via del Gelsomino (accanto il costruendo palazzo di giustizia, zona Cedir, RC) per ospitare il convegno dal titolo “San Gaetano Catanoso, un uomo divenuto Santo ed un quartiere in cammino”.

Un settimana intensa questa, vissuta nel ricordo del Santo di Chorio di San Lorenzo, salito agli onori degli altari il 23 ottobre del 2005.

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Venerdì 20 infatti, è stata inaugurata a Gioia Tauro una nuova chiesa intitolata al Santo sorta su di un terreno confiscato alla ‘Ndrangheta che dopo un lungo iter ha visto finalmente il suo completamento e la sua apertura.

Nell’incontro di domenica 22 invece, dopo i saluti istituzionali del consigliere metropolitano con delega alla cultura Filippo Quartuccio, ed i saluti della Madre Generale delle Suore Veroniche del Volto Santo Suor Ermelinda Giglio, sarà dato ampio spazio a tutte le associazioni che nel nome di San Gaetano da anni portano avanti diverse attività.

Il secondo momento sarà di approfondimento storico e sarà guidato da Domenico Guarna, presidente dell’Ass. Culturale Il Giardino di Morgana ed in conclusione la parola passerà a Mons. Filippo Curatola che saprà affascinare con la parte spirituale legata alla straordinaria figura di Padre Gaetano.

L’Auditorium per l’occasione verrà abbellito dalle sculture di Elena Iacopino.



Fonte: Ass. Culturale Il Giardino di Morgana Pres. Dott. Domenico Guarna